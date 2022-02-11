Đầu tháng 3/2022, 3 con giáp có mối 'lương duyên' với THẦN TÀI, của cải thi nhau đổ về túi, sự nghiệp bứt phá không tưởng, làm ở đâu phất lên ở đó

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 07:15

Đầu tháng 3/2022, 3 con giáp may mắn có mối 'lương duyên' với THẦN TÀI, công việc và tiền tài đều có đủ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường rất quyết đoán. Họ sẽ không dễ tin người khác nói gì về mình mà tự có suy nghĩ độc lập. 

Tháng 3/2022, có vô số cơ hội tốt đợi người tuổi Thìn. Họ sẽ bắt đầu mở rộng kinh doanh vào nửa đầu năm Nhâm Dần và đạt được nhiều thành công. Có thể nói, năm nay, con giáp tuổi Thìn bất lận làm gì đều "phát" về mặt tiền bạc, không thiếu tài lộc, nhờ đó mà cuộc sống ngày càng sung túc, viên mãn hơn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn tỏ ra thoải mái trong mọi hoàn cảnh. Họ không bao giờ quá tham vọng, cũng không cố tình theo đuổi bất cứ thành tựu to lớn nào trong cuộc sống.

Tháng 3, năm Nhâm Dần 2022 đối với người tuổi Hợi rất suôn sẻ. Năm nay, họ nhận nhiều tài lộc hơn và kiếm tiền tốt hơn. Công việc của họ cũng có sự đột phá, làm ăn lớn hơn. Con giáp may mắn bận rộn đầu tư tiền bạc vào nhiều mối kinh doanh nhưng sau đó tiền bạc lại đổ về túi ào ào, thu nhập tăng cao, tài khoản nhảy số liên tục. Từ đây, họ có thể tạm biệt cuộc sống eo hẹp, khó khăn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có đầu óc rất tốt và đặc biệt tự tin. Họ thường có xuất thân bần hàn nhưng chính điều này lại giúp họ tránh được nhiều sự soi mói không đáng có.

Tháng 3 tới đây, con giáp tuổi Tý có thể giành được vị trí đứng đầu trong công việc. Dù sự nghiệp và công việc kinh doanh có khó khăn đến đâu, họ vẫn có thể tìm ra bước đột phá và đạt được thành công nhanh hơn những người khác.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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