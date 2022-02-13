Qua ngày 14/2, thời tới cản không nổi, vận may thi nhau vào nhà, 3 con giáp đón nhận 'mùa xuân của cuộc đời', TÀI VẬN hanh thông

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 14:15

Qua ngày 14/2, 3 con giáp may mắn đón nhận 'mùa xuân của cuộc đời', TÀI VẬN hanh thông, sự nghiệp lên hương không tưởng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại.

Tuy nhiên, chỉ sau ngày 14/2, tài bạch cung xuất hiện cát tinh nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, thì không chỉ may mắn ngập tràn mà tuổi Thân còn đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

 

Người tuổi Mão chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp.

Từ sau ngày 14/2, vận quý nhân vượng phát, người tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm cũng ngọt ngào hạnh phúc.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

 

Người tuổi Tý thông minh, tư duy linh hoạt với kim tiền, luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền nhất và cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn.

Kể từ ngày 14/2, với đầu óc nhanh nhạy và khả năng tư duy nhạy bén, con giáp may mắn này có thể tìm kiếm được những cơ hội đầu tư, cầu tài mà ít người nhận biết được. Nhờ đó, thu nhập của con giáp này ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều, và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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