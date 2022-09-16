Đúng ngày mai, 17/9, QUÝ NHÂN soi đường cho 3 con giáp này thành công vượt mong đợi, công danh chói sáng, thăng qua tiến chức, hợp đồng rốt ráo, làm việc gì cũng thuận lợi đủ đường, vận trình ngập tràn may mắn

Ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Dần thuận lợi hết mức. Cát Tinh nâng đỡ tận tình giúp người tuổi này liên tục gặp nhiều vận may trong quá trình làm việc, nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh và mua bán. Ngoài ra, bản mệnh hãy mở rộng thêm mối quan hệ xã giao để con đường thăng tiến thêm phần suôn sẻ.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy tâm sự với người thân để giải tỏa cảm xúc, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn khi đưa ra quyết định bởi bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến nhiều người khâm phục.

May mắn hơn, trong ngày mai, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy và khiêm tốn lắng nghe.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vui vẻ và viên mãn. Tuy rằng công việc không mấy hanh thông song chuyện tình yêu đôi lứa của bạn lại diễn ra tốt đẹp. Còn người độc thân tìm thấy được người bạn đời phù hợp với mình.

May mắn hơn, trong ngày mai, quý nhân có thể xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 17/9 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra một cách dễ dàng. Người tuổi này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió” và tốt đẹp nhờ có Quý Nhân che chở. Song, bản mệnh cũng cần tránh ôm đồm quá nhiều việc để tránh giảm hiệu quả trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Tin vui về tiền bạc liên tục “ập” tới giúp nguồn tài chính của con giáp này tăng nhanh một cách rõ rệt.

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi Thìn đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong ngày hôm nay, bạn tự tin thử thách bản thân bởi bạn tin rằng xung quanh luôn có người ủng hộ mình.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo