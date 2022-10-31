Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 1/11/2022 ngày mai, tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có tam hợp nâng đỡ. Con giáp này có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc chứ không đi theo lối mòn.

Người đã lập gia đình có một nửa kia luôn quan tâm, thấu hiểu. Người ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn đối diện khó khăn và truyền động lực để bạn tiếp tục cố gắng. Nhờ có người ấy, cuộc sống của bạn cũng trở nên tươi đẹp hơn nhiều.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tị rất vượng đào hoa trong ngày mai. Người độc thân quan tâm hơn đến ngoại hình của bản thân, biết trang điểm , chưng diện nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới. Bạn có thể lọt vào mắt xanh của một ai đó đấy.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tị rất vượng đào hoa trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 1/11/2022 ngày mai, công việc của tuổi Thân ổn định. Con giáp này vốn chăm chỉ nên không nề hà bất cứ việc gì. Tuy nhiên bản mệnh nhanh nhẹn nhưng lại có phần nguyên tắc thái quá. Nếu có thể linh hoạt sẽ có lợi hơn cho mình.

Con giáp này còn có thể tìm ra hướng giải quyết mới mẻ cho những công việc vốn đã quá quen thuộc. Tinh thần hăng hái còn khiến bạn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, tạo quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.

Trong phương diện tình cảm, tuổi Thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nếu còn lẻ bóng thì là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ và làm con giáp này với mọi người.

Con giáp này còn có thể tìm ra hướng giải quyết mới mẻ cho những công việc vốn đã quá quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 1/11/2022 ngày mai, vốn hiểu biết phong phú giúp tuổi Dậu dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của tam hợp, con giáp này có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình rất hài hòa. Khi về đến nhà, bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, quên hết những khó khăn mà mình gặp phải ngoài xã hội. Bạn rất trân trọng những gì mình đang có.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình rất hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo