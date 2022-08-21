Đúng ngày 1/9, thời vận xoay chiều, top 3 cung hoàng đạo có tài vận khởi sắc, tiền bạc thi nhau 'chảy vào túi', cầu gì được nấy!

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Theo dự kiến, tháng 9 tới đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để Kim Ngưu tập trung vào sự nghiệp. Kim Ngưu nổi tiếng vì sự chăm chỉ và làm việc có phương pháp. Vì thế, Kim Ngưu gặp nhiều may mắn về tiền bạc và đồng thời có thể sẽ có cương vị, chức vụ đáng nể. Dù là nhân viên hay chủ kinh doanh, Ngưu Ngưu vẫn có tài lộc vô cùng tốt, sự nghiệp thăng tiến nhanh vượt bậc, tiền bạc tăng theo cấp số nhân. Chẳng mấy chốc mà Ngưu Ngưu sẽ trở thành một vị đại gia và có chổ đứng nhất định trong xã hội.

Kim Ngưu nổi tiếng vì sự chăm chỉ và làm việc có phương pháp. Vì thế, Kim Ngưu gặp nhiều may mắn về tiền bạc và đồng thời có thể sẽ có cương vị, chức vụ đáng nể.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Xử Nữ trong thời điểm tháng 9 này có vận tài lộc, vận trình vô cùng tốt. Xử Nữ cũng nên dành ra thời gian này để nghĩ ngơi đi vì tài lộc chẳng mấy chốc mà bùng nổ nhanh thôi. Vốn là một người có tính cách vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, Xử Nữ làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận và tâm huyết.