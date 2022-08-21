Đúng ngày 1/9, thời vận xoay chiều, top 3 cung hoàng đạo có tài vận khởi sắc, tiền bạc thi nhau 'chảy vào túi', cầu gì được nấy!

3 cung hoàng đạo này luôn phấn đấu cho sự nghiệp, làm gì cũng hết mình. Chính vì thế mà trong tháng 9 này Thần Tài đã mở lộc để không phụ lòng của 3 cung hoàng đạo này. Cùng điểm danh xem 3 cung nào lại có được vận đỏ, tiền vào cháy túi nhé!
- Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền về như thác đổ, may mắn đong đầy, tiền vàng đầy tay không lo túng thiếu
- Ngay 8h sáng (30/7 âm lịch), Thần Tài đợi cửa, 3 con giáp tiền vàng bát ngát, đời lên hương, mở mắt đã có tiền
Kim Ngưu (20/4-20/5)
Theo dự kiến, tháng 9 tới đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để Kim Ngưu tập trung vào sự nghiệp. Kim Ngưu nổi tiếng vì sự chăm chỉ và làm việc có phương pháp. Vì thế, Kim Ngưu gặp nhiều may mắn về tiền bạc và đồng thời có thể sẽ có cương vị, chức vụ đáng nể. Dù là nhân viên hay chủ kinh doanh, Ngưu Ngưu vẫn có tài lộc vô cùng tốt, sự nghiệp thăng tiến nhanh vượt bậc, tiền bạc tăng theo cấp số nhân. Chẳng mấy chốc mà Ngưu Ngưu sẽ trở thành một vị đại gia và có chổ đứng nhất định trong xã hội.
Xử Nữ (23/8-22/9)
Xử Nữ trong thời điểm tháng 9 này có vận tài lộc, vận trình vô cùng tốt. Xử Nữ cũng nên dành ra thời gian này để nghĩ ngơi đi vì tài lộc chẳng mấy chốc mà bùng nổ nhanh thôi. Vốn là một người có tính cách vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, Xử Nữ làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận và tâm huyết.
Vì thế, để nói việc thành công và giàu có của Xử Nữ là một điều hiển nhiên, sớm hay muộn thì người cung Xử Nữ cũng sẽ là một vị đại gia khét tiếng, không phải lo nghĩ về tiền bạc. Không đâu xa, tháng 9 này đây chính là thời điểm vàng để Xử Nữ biến ước mơ thành hiện thực.
Song Ngư (19/2 – 20/3)
Song Ngư là những người thông minh, nhìn xa trông rộng, nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Cung hoàng đạo này có tính cách độc lập và cách ứng xử khéo léo nên đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Trong cuộc sống, dù đôi khi gặp nhiều khó khăn nhưng cung hoàng đạo vẫn biết cách vượt qua.
Trong tháng 9 này, vận may của Song Ngư bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Bạn có cơ hội thăng quan tiến chức, ký kết được những hợp đồng lớn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ sự thành công của bạn. Song Ngư dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Nói cách khác, Song Ngư chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội là có thể phát tài, phát lộc.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!