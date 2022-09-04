Đúng khuya nay 4/9: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này 'may mắn' hưởng trọn, tình tiền lên hương, vận trình đỏ thắm, đào hoa vượng sắc, người độc thân tìm được ý trung nhân

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 12:25

Khuya nay 4/9, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn phước lành trời ban, tiền tài lên hương, vận trình đỏ thắm, đào hoa vượng sắc.

Tuổi Tý

Cục diện Tam Hợp xuất hiện mang tới những thuận lợi nhất định cho người tuổi Tý. Phương diện công việc của bạn mệnh tiến triển khá tốt. Bạn có tài năng lại thêm cơ hội thể hiện mình nên đã tạo ra không ít không gian phát triển bản thân trong tương lai.

Cơ hội đến với tất cả mọi người chỉ có điều ta có nắm bắt được hay không mà thôi, thậm chí có người còn tự tạo ra cơ hội cho chính mình nữa. Chính sự rèn giũa sẽ giúp bạn trở nên nhạy bén hơn khi làm việc, có kỹ năng nhận biết được khi nào thì thời điểm đến để tỏa sáng. Và hôm nay chính là một ngày như vậy.

Thổ sinh Kim, bạn cũng gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Tuổi Tý có được sự yêu thương, chăm sóc từ người ấy rất nhiều, chẳng còn gì có thể chen vào mối quan hệ của hai người. Người độc thân có thể sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà đôi lúc, chính bạn cũng không tin nổi vào sự sắp đặt của số mệnh.

Đúng khuya nay 4/9: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này 'may mắn' hưởng trọn, tình tiền lên hương, vận trình đỏ thắm, đào hoa vượng sắc, người độc thân tìm được ý trung nhân - Ảnh 1
Thổ sinh Kim, bạn cũng gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính Ấn hỗ trợ giúp đường công danh của tuổi Sửu rộng mở vô cùng. Bản mệnh là người có năng lực lại thêm một chút may mắn nên hôm nay chính là dịp để thể hiện bản thân, tạo bước đà vững chắc trên con đường sự nghiệp.

Thành quả mà con giáp này nhận được không phải do may mắn mà là do bản thân bạn luôn có lòng tin và cố gắng. Bạn luôn có trách nhiệm với công việc, tự tin với những gì theo đuổi, nhờ vậy mà đã từng bước vượt qua khó khăn để giành được mục tiêu đã định.

Chuyện tình cảm khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, bạn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người ấy dành cho mình. Dù đơn giản chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi, là những khoảng lặng mà họ lắng nghe bạn, nhưng đối phương luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn khi cần thiết.

Đúng khuya nay 4/9: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này 'may mắn' hưởng trọn, tình tiền lên hương, vận trình đỏ thắm, đào hoa vượng sắc, người độc thân tìm được ý trung nhân - Ảnh 2
Chính Ấn hỗ trợ giúp đường công danh của tuổi Sửu rộng mở vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Mão trong hôm nay, Chủ Nhật 04/09/2022, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho Tuổi Mão.

Con giáp này cũng gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có được sự yêu thương, chăm sóc từ nửa kia rất nhiều, chẳng còn gì có thể chen vào giữa hai người. Người độc thân có thể sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà đôi lúc, chính bản mệnh cũng không tin nổi vào sự sắp đặt của số mệnh.

Đúng khuya nay 4/9: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này 'may mắn' hưởng trọn, tình tiền lên hương, vận trình đỏ thắm, đào hoa vượng sắc, người độc thân tìm được ý trung nhân - Ảnh 3
Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Mão trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 4/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh tỏa sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập chạm đỉnh, ai nấy đều phải ngước nhìn

Cuối ngày hôm nay 4/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh tỏa sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập chạm đỉnh, ai nấy đều phải ngước nhìn

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này vận trình không có gì khó khăn, công danh tỏa sáng, thăng quan tiến chức, bản mệnh thu nhập chạm đỉnh, tình - tiền thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục