Đúng khuya nay 23/7, TOP 3 con giáp 'uống trọn' phước lành trời ban, tài lộc vô biên, may mắn hanh thông, tiền tài đủ đầy, nhân duyên thêm bền chặt

Tuổi Sửu được Thực Thần che chở nên đường tài lộc rộng mở, dù con giáp này đang làm ở bất cứ lĩnh vực gì cũng đạt được lợi nhuận nhất định, thu nhập nhanh chóng được cải thiện, giảm bớt phần nào sự lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Sửu có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Đường công danh sự nghiệp tuy không có nhiều biến động nhưng ít nhất người tuổi này cũng không vướng phải những rắc rối nào về hiệu suất hay các mối quan hệ với đồng nghiệp. Con giáp này cứ tập trung vào chuyên môn thì mọi việc không phải lo lắng gì hết.

Tuổi Sửu được Thực Thần che chở nên đường tài lộc rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Tị tìm thấy niềm đam mê trong công việc và kiếm được tiền từ nó. Với tinh thần hăng hái và yêu thích, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa tốt đẹp, mỗi ngày đi làm với Tị thực sự là một ngày vui.

Đường tài lộc trong ngày cát khí vượng như này cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tiền bạc không còn là nỗi lo với người cầm tinh Rắn bởi bạn đang có thu nhập rất đều đặn và các khoản tích góp ngày càng tăng. Điều này cho thấy bạn đang đầu tư đúng hướng và xứng đáng hết mình vì nó.

Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau, vun đắp vững chắc hơn cho mối lương duyên này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, trở ngại của cuộc đời.

Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Tị tìm thấy niềm đam mê trong công việc và kiếm được tiền từ nó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày thứ 7 này của tuổi Thân khá tốt đẹp, nhất là ở phương diện tài lộc nhờ được Chính Tài hỗ trợ. Những người làm ăn kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, nhất là những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính. Chỉ cần con giáp này dốc sức chăm chỉ thì sắp tới sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc cũng như nguồn vốn đầu tư.

Nhờ ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm tốt và có nhiều ý nghĩa với tuổi này. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong mối quan hệ với nửa kia.

Tài lộc trong ngày Thứ Bảy này không quá dồi dào nhưng Tuổi Thân vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Ngày thứ 7 này của tuổi Thân khá tốt đẹp, nhất là ở phương diện tài lộc nhờ được Chính Tài hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo