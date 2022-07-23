Cuối ngày hôm nay 23/7, con giáp này bảo quản tài sản kẻo của cải hao mất, tiền của không cánh mà bay, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Tâm tình bất ổn nên những người này khó lòng có thể tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Con giáp này nên sớm ổn định lại tâm trạng của mình trước khi muốn trở lại với guồng quay công việc.

Vận trình tài lộc đi xuống. Điềm báo tiểu nhân rình rập đeo bám nên bản mệnh cần phải thận trọng trước những người đang cố tình muốn tiếp cận mình.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không tốt tới vận trình tình cảm của con giáp này. Có thể một khoảng cách vô hình nào đó đang đẩy hai người ra xa, bản mệnh đừng ngại để cho mỗi người chút riêng tư để nhìn nhận lại cảm xúc của mình cũng như đối phương.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không tốt tới vận trình tình cảm của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/7/2022, có người làm trái ý muốn của tuổi Hợi. Con giáp này dường như biết rõ sự thật và hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Thế nên chẳng có lý do gì để bản mệnh phải lăn tăn vì những quyết định của mình. Hãy cứ tin tưởng vào bản năng dắt lối để lựa chọn cho mình một hướng đi sáng suốt.

Trong phương diện tình cảm, Thân Hợi tương hại khiến cho những cố gắng để hiểu một người nào đó của tuổi Hợi gặp khó khăn. Chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trong quá trình giao tiếp giữa hai người. Thêm vào đó, con giáp này không thoải mái khi bày tỏ tất cả những tâm tư trong lòng mình, vô tình khiến cho đối phương cũng cảm thấy ái ngại.

Vận trình tài lộc có biến động. Con giáp này cần chú ý hơn tới việc bảo quản tài sản cá nhân.

Thứ Bảy ngày 23/7/2022, có người làm trái ý muốn của tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thương Quan cản lối, con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Mão khó có thể được thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, thậm chí khiến quan hệ đôi bên sứt mẻ, gay gắt.

Hãy cẩn thận hơn trong cách cư xử, nhất là khi đối tượng giao tiếp lại là cấp trên của bạn. Dù có muốn bảo vệ ý kiến của mình, bạn cũng không nên có thái độ quá nóng nảy, tiêu cực, thậm chí là gạt bỏ ý kiến của lãnh đạo.

Vận trình tình cảm có chút thăng trầm. Tuổi Mão và nửa kia không tìm thấy tiếng nói chung nên thường xảy ra xung đột, cãi vả liên tục. Bản mệnh dù cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được cách dung hoà mối quan hệ tình cảm này.

Tuổi Mão và nửa kia không tìm thấy tiếng nói chung nên thường xảy ra xung đột, cãi vả liên tục - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo