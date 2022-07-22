Tam Hợp nhập mệnh mang tới cho người tuổi Sửu nguồn cảm hứng dồi dào, trí tưởng tượng phong phú, nhờ vậy làm việc hiệu quả hơn, hiệu suất cũng vượt qua cả mong đợi. Ngày này rất có lợi cho những người làm ngành nghệ thuật, quảng cáo, truyền thông.

Chính Tài soi bóng cũng cho thấy bản mệnh sẽ có cơ hội được tăng lương thăng chức trong thời gian tới. Thu nhập gia tăng cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ mà nó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn. Cho nên đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chứng tỏ bản thân nhé.

Thổ sinh Kim còn mang tới nhân duyên hài hòa cho con giáp này. Bạn không những có cơ hội mà còn có cả dũng khí để nhận ra và theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Người độc thân cần thoải mái trong vấn đề tình cảm, thuận theo tự nhiên và nắm vững những gì mình đang có.

Tuổi Thìn

Theo dõi tử vi 12 con giáp, quý nhân Lục Hợp xuất hiện bảo đảm cho người tuổi Thìn một ngày vận trình êm ả và hanh thông, thoải mái theo đuổi mục tiêu bản thân đã định. Bạn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm những người cùng chí hướng, đối tác chung lý tưởng để tạo ra nguồn lợi nhuận khả quan.

Chính Quan còn hỗ trợ đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà tăng tiến. Người tuổi này được tin tưởng, và giao thêm nhiều trọng trách. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, nhưng nếu vượt qua được những trở ngại đó thì chắc chắn thành quả sắp tới gặt hái được sẽ khiến bạn hài lòng.

Mộc sinh Hỏa còn giúp mang đến cho bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Nếu ai đang yêu sẽ có ngày trọn vẹn cùng người thương, thậm chí đây cũng là ngày thuận lợi để bàn tính chuyện ra mắt gia đình hai bên. Người độc thân chẳng còn sốt ruột trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương mà để mọi chuyện tùy duyên.

Tuổi Thân

Được Chính Ấn trợ vận, công việc trong ngày của người tuổi Thân trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Cát thần này đã gánh đỡ cho bản mệnh những rắc rối, phiền phức có thể gặp phải đồng thời hóa giải nguy cơ có thể xảy ra. Bản mệnh chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đề ra là sẽ nhận được kết quả không đến nỗi nào.

Tài lộc của những chú Khỉ lại khá khẩm nhờ Thực Thần chiếu mệnh. Các khoản thu nhập trong dù không quá lớn nhưng cũng là nguồn động viên không nhỏ với con giáp này. Dù vậy, đầu tư lớn, làm ăn nhiều vốn cần tính toán kỹ hơn, tránh xảy ra sai sót, nhất là khi hợp tác với người khác.

Mối quan hệ tình cảm của con giáp này đang khá bình ổn, không có mâu thuẫn nhưng cũng không có cao trào cụ thể. Bạn nên chủ động đứng ra làm người hâm nóng tình cảm để lấy lại những cảm xúc nồng nàn như thuở mới yêu, tránh cho tình trạng lạnh nhạt kéo dài sẽ không tốt.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo