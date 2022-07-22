Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 23/7/2022 ngày mai, khi sức sáng tạo được thăng hoa thì đây chính là thời gian thích hợp cho tuổi Thân có những mạo hiểm trong đời sống . Hãy đi theo những ý tưởng của mình, nhưng cần có sự điều chỉnh hành động phù hợp thực tế, bản mệnh sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và ý nghĩa.

Vận trình tình cảm hài hoà êm ấp. Nhờ có cát tinh che chở mà cuộc sống vợ chồng an ổn hơn trước rất nhiều. Con giáp này cũng biết chủ động chăm lo cho gia đình hơn chứ không còn mải mê ham chơi, tụ tập bạn bè.

Trong cuộc sống, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không. Những người được bạn giúp vào thời điểm này có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai.

Nhờ có cát tinh che chở mà cuộc sống vợ chồng an ổn hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 23/7/2022 ngày mai, tuổi Tuất trở nên hào hứng với các tương tác xã hội, con giáp này muốn gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Vậy thì tại sao không lập cho mình một kế hoạch thú vị để có thể trò chuyện, giao lưu với mọi người nhiều hơn, chắc chắn mọi thứ sẽ thật sự thú vị và ý nghĩa.

Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào. Bản mệnh chẳng cần tốn công cầu tài mà tiền bạc cứ tự tìm đến, sớm hưởng vinh hoa phú quý.

Bạn nhận được nhiều may mắn trong công việc, nhưng không vì thế mà chúng ta có thể bỏ quên đến việc nghỉ ngơi. Bạn nên cân đối việc làm và nghỉ ngơi, hơn nữa không có gì đáng ngại thì không nên ra khỏi nhà nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bảo đảm an toàn cho bản thân.

Bạn nhận được nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày ngày mai hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Con giáp này thể hiện rõ ràng quan điểm, chính kiến và sự quyết đoán của mình trong mọi việc lớn nhỏ. Bản mệnh có sự tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác nhưng không để bất cứ ai sắp đặt cuộc đời mình.

Vận trình tài lộc ổn định. Khả năng quản lý tài chính hợp lý giúp bản mệnh vẫn có thể thoải mái trong chi tiêu.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này tháo gỡ được phần nào khó khăn trong ngày mai khi phải liên tục đối mặt với rắc rối. Có thể có người hiểu được tình hình này của bản mệnh và đưa ra những gợi ý phù hợp.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này tháo gỡ được phần nào khó khăn trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo