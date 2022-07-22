Cuối ngày mai 23/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi đủ đường, làm việc gì cũng khó khăn, công danh tụt dốc, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 05:34

Tử vi cuối ngày mai 23/7, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, họa từ đâu rơi xuống, tình - tiền kém hanh thông.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hàng ngày, Hỏa khắc Kim cảnh báo người tuổi Ngọ, dường như bạn đang quá thờ ơ với gia đình vì dành quá nhiều thời gian cho công việc đấy. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng nên sắp xếp thời gian để ở bên người thân nhiều hơn, đừng làm ngơ với tránh nhiệm của mình.

Trong gia đình, những người trẻ tuổi có thể trở nên mâu thuẫn với cha mẹ hoặc họ hàng do những suy nghĩ khác biệt. Dù mỗi thế hệ có một quan điểm, một cách nghĩ khác nhau nhưng bạn vẫn nên thử lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/7/2022 ngày mai, công việc của tuổi Ngọ có thể bị đình trệ vô thời hạn. Nếu con giáp này cứ ngồi đó chờ đợi thì sẽ chẳng có ai giúp đâu, bản mệnh nên là người tự tìm ra giải pháp để cứu lấy mình lúc này.

Cuối ngày mai 23/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi đủ đường, làm việc gì cũng khó khăn, công danh tụt dốc, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 1
Hỏa khắc Kim cảnh báo người tuổi Ngọ, dường như bạn đang quá thờ ơ với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/7/2022 ngày mai, có người làm trái ý muốn của tuổi Hợi. Con giáp này dường như biết rõ sự thật và hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Thế nên chẳng có lý do gì để bản mệnh phải lăn tăn vì những quyết định của mình. Hãy cứ tin tưởng vào bản năng dắt lối để lựa chọn cho mình một hướng đi sáng suốt.

Vận trình tài lộc đi xuống. Điềm báo tiểu nhân rình rập đeo bám nên bản mệnh cần phải thận trọng trước những người đang cố tình muốn tiếp cận mình.

Trong phương diện tình cảm, Thân Hợi tương hại khiến cho những cố gắng để hiểu một người nào đó của tuổi Hợi gặp khó khăn. Chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trong quá trình giao tiếp giữa hai người. Thêm vào đó, con giáp này không thoải mái khi bày tỏ tất cả những tâm tư trong lòng mình, vô tình khiến cho đối phương cũng cảm thấy ái ngại.

Cuối ngày mai 23/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi đủ đường, làm việc gì cũng khó khăn, công danh tụt dốc, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 2
Vận trình tài lộc đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Quan giáng họa cho thấy người tuổi Tuất phải đối mặt với rất nhiều rắc rối bất ngờ xảy đến. Kẻ tiểu nhân ngầm gây rối khiến cho công việc của bạn không thể tiến triển suôn sẻ được như ý muốn.

Bạn cần giữ vững suy nghĩ và quan điểm của mình, không nên lung lay vì những lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ có bạn mới biết rõ như thế nào mới là tốt nhất cho bản thân và công việc mà mình đang làm.

Vận trình tình cảm chưa trọn niềm vui. Vợ chồng khó tránh khỏi những lục đục và bất hoà vì không tìm được tiếng nói chung. Đôi khi, vì sự ích kỷ nhỏ nhen mà con giáp này đã khiến người bạn đời của mình buồn phiền không ít.

Cuối ngày mai 23/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi đủ đường, làm việc gì cũng khó khăn, công danh tụt dốc, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 3
Thiên Quan giáng họa cho thấy người tuổi Tuất phải đối mặt với rất nhiều rắc rối bất ngờ xảy đến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay 21/7: CÁT THẦN báo mệnh 3 con giáp này khổ tận cam lai nay gặt thành quả, sự nghiệp rộng mở, thăng quan tiến chức, thu nhập biến chuyển, tài chính khởi sắc, vận trình thuận lợi trăm bề

Bước qua ngày hôm nay 21/7: CÁT THẦN báo mệnh 3 con giáp này khổ tận cam lai nay gặt thành quả, sự nghiệp rộng mở, thăng quan tiến chức, thu nhập biến chuyển, tài chính khởi sắc, vận trình thuận lợi trăm bề

Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp khổ tận cam lai nay gặt trái ngọt, vận trình hanh thông trăm bề, tình - tiền từ đó thăng hoa.

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