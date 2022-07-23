Đồng hồ điểm 12h ngày mai 24/7: 3 con giáp này tài lộc vượng phát, vận trình hanh thông, của cải chất đầy nhà, tình duyên nở thắm vượng

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra dễ dàng, suôn sẻ. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này phát huy toàn bộ thế mạnh, năng lực của mình để tạo ấn tượng tốt trong mắt cấp trên.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngọt ngào, tốt đẹp. Chuyện tình cảm của bạn và nửa kia liên tục nhận được nhiều tin vui trong ngày Chủ Nhật.

Bản mệnh gặp Thương Quan có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Thương Quan sinh Tài dùng để chỉ cách cầu tài bằng nghệ thuật bằng học vấn của chính mình. Những người tuổi Thìn hôm nay làm nghề phát minh, khoa học, nghệ thuật ... sẽ gặp lợi lộc về mặt tiền bạc.

Bản mệnh gặp Thương Quan có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam Hợp nhập mệnh mang tới cho người tuổi Sửu nguồn cảm hứng dồi dào, trí tưởng tượng phong phú, nhờ vậy làm việc hiệu quả hơn, hiệu suất cũng vượt qua cả mong đợi. Ngày này rất có lợi cho những người làm ngành nghệ thuật, quảng cáo, truyền thông.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt. Con giáp này có khoản thu nhập khấm khá, dồi dào nên không quá lo lắng đến việc chi tiêu, tiết kiệm.

Thổ sinh Kim còn mang tới nhân duyên hài hòa cho con giáp này. Bạn không những có cơ hội mà còn có cả dũng khí để nhận ra và theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Người độc thân cần thoải mái trong vấn đề tình cảm, thuận theo tự nhiên và nắm vững những gì mình đang có.

Thổ sinh Kim còn mang tới nhân duyên hài hòa cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Quý nhân Lục Hợp xuất hiện bảo đảm cho người tuổi Thìn một ngày vận trình êm ả và hanh thông, thoải mái theo đuổi mục tiêu bản thân đã định. Bạn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm những người cùng chí hướng, đối tác chung lý tưởng để tạo ra nguồn lợi nhuận khả quan.

Chính Quan còn hỗ trợ đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà tăng tiến. Người tuổi này được tin tưởng, và giao thêm nhiều trọng trách. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, nhưng nếu vượt qua được những trở ngại đó thì chắc chắn thành quả sắp tới gặt hái được sẽ khiến bạn hài lòng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngọt ngào, tốt đẹp. Chuyện tình cảm của bạn và nửa kia liên tục nhận được nhiều tin vui trong ngày Chủ Nhật.

Chính Quan còn hỗ trợ đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo