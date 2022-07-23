Đúng giờ Tý hôm nay 23/7: TRỜI PHẬT ban phát vận may, 3 con giáp này hứng trọn, vận trình lên hương, tình - tiền khởi sắc, bản mệnh viên mãn an yên

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Được quý nhân nâng đỡ nên tuổi Mùi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, cách làm việc tuỳ hứng lại gây ra cho những người này khá nhiều rắc rối không đáng có. Bản mệnh nên thay đổi phương pháp làm việc nếu muốn hạn chế những tai hoạ này.

Con giáp này có được sự chia sẻ của bạn đời. Có thể đối phương không giúp gì được tuổi Mão trong công việc nhưng lại là điểm tựa, là nơi bản mệnh có thể nói ra cho nhẹ lòng và nhận về sự chăm sóc yêu thương nhiều hơn nữa.

Vận trình tài lộc hanh thông. Con giáp này tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền quý hiếm mà nhiều người còn chưa kịp nhìn ra.

Con giáp này có được sự chia sẻ của bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm ôn hoà đằm thắm. Mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với nửa kia dù vẫn êm ấm nhưng khó tránh được những bất đồng nhỏ trong quá trình chung sống. Người độc thân cần tham gia nhiều hơn tới các hoạt động tập thể để nâng cao cơ hội tìm được người ưng ý.

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Đường công danh có tín hiệu đáng mừng nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối. Con giáp này không cần phải tiêu tốn nhiều trí lực hay thời gian mà vẫn thu gặt được những thành tích vượt ngoài mong đợi.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh cũng hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe. Có thể thấy, nhờ chế độ ăn uống phù hợp, có kiểm soát và khoa học hơn nên con giáp này cảm nhận rõ những thay đổi tích cực trên cơ thể của mình.

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu có nhiều lợi thế trong công việc, thế nhưng đừng quên bỏ đi những quan điểm, lập trường cố hữu để thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về một người nào đó. Có lẽ con giáp này sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ của mình bởi vì đây là ngày mà bản mệnh sẽ phải hợp tác với họ trong công việc.

Vận trình tình cảm bắt đầu khởi sắc. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện hôn nhân. Tình cảm vợ chồng tiến triển tốt nhờ sự chủ động quan tâm, chia sẻ và cảm thông của những người trong cuộc.

Vận trình tài lộc vững vàng. Nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà con giáp này luôn giữ trong tay số dư rủng rỉnh.

Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo