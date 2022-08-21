Đúng khuya nay 21/8: Thần tiên tri dự báo 3 con giáp này có quà bất ngờ, THẦN TÀI ghé thăm, may mắn tìm đến, hỷ sự chờ trước ngõ, của cải dư dôi, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 21/8 diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Sự tương trợ của Chính Quan giúp cho công việc làm ăn của người tuổi này phất lên như “diều gặp gió”. Hãy phát huy tốt năng lực của mình để tạo hình ảnh đẹp trong mắt cấp trên.

Tình cảm có tiến triển tốt hơn mọi ngày vì Hỏa sinh Thổ. May mắn là người ấy luôn hiểu và chia sẻ những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Gia đình là nơi mang lại bạn thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn, vượt qua những khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này nhanh chóng tìm thấy được cơ hội gia tăng nguồn tài chính nhờ có sự chỉ đường dẫn lối của Quý Nhân.

Tình cảm có tiến triển tốt hơn mọi ngày vì Hỏa sinh Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Chủ Nhật 21/08/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Thìn, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Thìn sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này có được nguồn thu nhập tương đối ổn định, vững vàng do có Chính Tài giúp đỡ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vui vẻ, tươi vui trở lại. Tam Hợp Quý Nhân cho biết, đây là thời điểm thích hợp để bạn và người ấy tháo gỡ những mâu thuẫn từ trước. Khi đặt mình vào vị trí người còn lại, mọi hiểu lầm đều sẽ tan biến.

Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay tuổi Tỵ ngày 21/08/2022 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Vận tài lộc may mắn nhờ vào Tam Hội cục chiếu cố. Con giáp thông minh này rất chịu khó làm ăn, hay tiếc tiền nên cày cuốc chẳng thua ai. Thêm vào đó bạn cũng được trợ lực từ gia đình nên sau thời gian đi cày cũng có của ăn của để, dần dần trả bớt nợ cũ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người độc thân tìm thấy cho mình mối nhân duyên tốt lành do có Tam Hợp Quý Nhân giúp đỡ.

Vận tài lộc may mắn nhờ vào Tam Hội cục chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo