Đúng hôm nay (mùng 2 nhuận tháng 2 âm lịch), phúc lộc gia tăng, phú quý tràn trề, 3 con giáp tiền tiêu phủ phê, công danh lẫy lừng

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, sang mùng 2 nhuận tháng 2 âm lịch, Thực Thần mang lại cho tuổi Mão một tâm trí sáng suốt. Bạn có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những chuyện đã qua. Bạn cần bình tĩnh để đánh giá hiện tại và lập ra những kế hoạch thuận lợi cho bản thân.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú cho thấy hôm nay khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Ngũ hành tương sinh mang tới vận may trong sự nghiệp. Người đi làm công sở nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, những người thất nghiệp có vận may tìm được công việc phù hợp.