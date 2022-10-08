Theo tử vi 12 con giáp vào hôm nay 8/10/2022, Lục Xung khiến tuổi Sửu thiếu kiên nhẫn, bạn dễ bực mình khi giải thích vấn đề gì đó. Khuyên nhủ người khác là điều tốt, nhưng đừng sa đà vào việc chỉ trích. Góp ý dựa trên tinh thần xây dựng là cách để hai phía cùng tốt hơn. Do đó, bạn nên thận trọng và làm chủ lời ăn tiếng nói của mình.

Bạn cảm thấy thất vọng về cách đối phương cư xử với mình cho dù bạn đã chân thành trao yêu thương. Bạn cần hiểu rằng, tình cảm không phải là món quà cho – nhận, nó đơn giản là cảm xúc, khi họ không yêu thì bạn chỉ còn cách ra đi mà thôi.

Thực Thần mang tới lời mời ăn uống hoặc một cuộc tụ tập, gặp gỡ. Nhưng người tuổi Sửu đừng sa đà quá mà quên công việc hiện tại. Bạn cũng cần biết bố trí thời gian phù hợp cho từng công việc, để có thể giải quyết chúng nhanh gọn, không chồng chéo.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, tuổi Dần đang cho thấy sự mất tập trung khi làm việc. Bản mệnh dễ để đầu óc bay đi nơi khác, hoặc quá để tâm đến chuyện của người khác mà bỏ bê công việc của bản thân. Nếu không muốn bị nhắc nhở, thậm chí là bị trách phạt vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, tốt nhất tuổi Dần nên hoàn thiện nhiệm vụ của mình trước.

Vận trình tình cảm đôi lứa cũng dễ rạn nứt khi chiến tranh lại kéo dài liên tục. Việc thiếu sự trao đổi, tháo gỡ khúc mắc với nhau đang đẩy bản mệnh và nửa kia ra xa nhau hơn. Nếu không cẩn thận, đây chính là thời điểm tốt đẹp để kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng tuổi Mão không nên kiêu căng tự mãn, tránh rước thêm rắc rối vào người. Bản mệnh không nên lúc nào cũng tỏ ra thanh cao với cấp trên, vẫn cần dành sự tôn trọng cho lãnh đạo ở nơi làm việc để tránh gây ra thị phi, rắc rối không đáng có.

Tuổi Mão đang tiêu tiền tùy hứng, không có kế hoạch. Nếu không có sự kiểm soát tốt, về sau vấn đề tài chính có thể khiến bản mệnh đau đầu.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.