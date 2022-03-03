Đúng giờ Tý ngày mai (4/3), 3 con giáp có Tả Phủ che chở - "hỷ sự lâm môn" bùng nổ tiền bạc, công danh sự nghiệp vụt sáng như pháo hoa

Thời gian qua, tuổi Thân đã phải chống chọi với những khó khăn ngoài tầm kiểm soát, thế nhưng họ có được sự điềm tĩnh vừa phải nên đã tự mình giải quyết một cách ổn thỏa. Năm 2022 này tuy rằng là một năm có nhiều thử thách với tuổi Thân vì bước vào năm vận hạn 3 năm nhưng ai có bản lĩnh sẽ vượt qua tất cả.

Tử vi ngày mai dự đoán tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng. Nếu như tài chính không thay đổi quá nhiều thì ít nhất cũng tìm được hỷ sự trong công việc. Đặc biệt, trong thời gian sắp tới tuổi Thân sẽ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội đổi đời, công việc cũng vì thế mà suôn sẻ hơn. Nửa đầu năm nay, nếu biết nắm bắt thời cơ vẫn gặt hái được thành công đáng nể.

Thời điểm bước sang ngày 4/3 là lúc để con giáp tuổi Thìn thực hiện những dự định mới để thỏa ước nguyện của mình. Tháng mới có Tả Phủ che chở nên mọi sự khó khăn đều được giúp đỡ. Công việc của bản mệnh lúc này khá tốt, mọi việc diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà bạn đã đề ra, không có khó khăn gì là bạn không thể giải quyết miễn là bạn dành đủ thời gian tập trung.

Ảnh minh họa

Tình hình tài lộc của bản mệnh có nhiều dấu hiệu tốt, đáng mong đợi, không còn phải lo lắng hay nghĩ ngợi quá nhiều về vấn đề tiền nong. Chuyện tình cảm của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, đào hoa vượng nhưng bạn cũng nên cân nhắc. Việc lựa chọn là cần thiết nếu bạn không muốn có những sai sót về sau khiến mình cảm thấy hối hận.

Tuổi Mão

Cả thu nhập chính và thu nhập phụ của người tuổi Mão đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình.

Người làm công ăn lương có thêm thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo. Bạn đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác, đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có con mắt tinh đời nên nhìn nhận ra cơ hội sớm hơn mọi người xung quanh. Nhờ việc là người đi tiên phong mà đồng tiền chảy về túi của bạn nhanh chóng và ổn định.

Khi đã có được tiền bạc dư dôi, bản mệnh cũng nên có cách dùng tiền hợp lý để tài lộc ngày càng sinh sôi nảy nở. Hãy chia làm nhiều khoản, ngoài khoản tiết kiệm cho tương lai thì dùng số tiền còn lại để tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô, sản xuất, cải tiến kĩ thuật...

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm