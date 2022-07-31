Đúng giờ Tý ngày mai 1/8: CÁT TINH báo mệnh, 3 con giáp này ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài nhiều như thác đổ, bản mệnh đại cát đại lợi, sống trong nhung lụa vinh họa, không biết đói khổ là gì

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 15:50

Cát tinh báo mệnh 3 con giáp này vào giờ Tý ngày mai chỉ ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài nhiều vô số, bản mệnh không biết đói khổ là gì, sống trong nhung lụa vinh hoa.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 1/8 của tuổi Mão, con đường sự nghiệp diễn ra hanh thông, thuận lợi. Con giáp này dễ dàng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp nhờ vào sự giúp đỡ của Thiên Ấn. Đặc biệt là những người hoạt động trong các lĩnh vực như nghệ thuật, y học. 

Mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc và là động lực để bạn vươn lên, cho dù phải đối mặt với khó khăn gì đi chăng nữa.

May mắn hơn, nửa kia của bạn còn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn của bạn mà không cần bạn phải nói thành lời. Để tình cảm thêm ngọt ngào, bạn đừng ngại dùng lời nói để bày tỏ tình cảm của mình.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/8: CÁT TINH báo mệnh, 3 con giáp này ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài nhiều như thác đổ, bản mệnh đại cát đại lợi, sống trong nhung lụa vinh họa, không biết đói khổ là gì - Ảnh 1
Mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ trong ngày mai. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, làm gì cũng được mọi người xung quanh ủng hộ. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, quý nhân cũng sẽ chỉ ra cho bạn những sai sót ở hiện tại và cách khắc phục.

Tình yêu mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc, vui sướng khiến tâm trí như đang bay lơ lửng trên mây vậy, bạn chẳng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài yêu đương, đó cũng là lý do khiến bạn không tập trung vào công việc dù trước đó đã phải khó khăn như nào mới có được.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/8: CÁT TINH báo mệnh, 3 con giáp này ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài nhiều như thác đổ, bản mệnh đại cát đại lợi, sống trong nhung lụa vinh họa, không biết đói khổ là gì - Ảnh 2
Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu luôn nghiêm túc trong công việc, chính vì vậy mà con giáp này đạt được những kết quả rất tích cực. Bản mệnh nhận được sự quý mến của cấp trên và có thể được thăng chức trong tương lai gần. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc nhận tín hiệu khởi sắc. Tuy nguồn thu nhập của bạn tăng cao trong thời điểm này nhưng không có nghĩa là bạn được chủ quan hay lơ là trong việc quản lý tài chính cá nhân. 

Vận trình tình cảm vẫn êm đẹp. Bản mệnh và người ấy luôn lắng nghe, thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí không cần ai phải nói rõ thành lời. Để có thể được như vậy là nhờ vào việc hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau mọi chuyện trong cuộc sống.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/8: CÁT TINH báo mệnh, 3 con giáp này ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài nhiều như thác đổ, bản mệnh đại cát đại lợi, sống trong nhung lụa vinh họa, không biết đói khổ là gì - Ảnh 3
Vận trình tài lộc nhận tín hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 13 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn