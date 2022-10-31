Đúng giờ Tý ngày mai 1/11: Tháng mới 3 con giáp này như 'hổ mọc thêm cánh', bản mệnh phú quý lên đời, cầu được ước thấy, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 17:35

Đúng giờ Tý ngày mai 1/11, 3 con giáp này như hổ mọc thêm cánh, bản mệnh phú quý lên đời, cầu được ước thấy, vận trình thăng hoa.

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông tốt đẹp. Người tuổi này may mắn được làm việc trong lĩnh vực mà mình yêu thích nên có thể phát huy toàn bộ năng lực bản thân. Song song đó, sự nhiệt huyết, kiên định và đam mê mãnh liệt với nghề giúp bản mệnh đạt được thành công nhất định.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này mau chóng cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại nhờ có được nguồn thu nhập tốt từ công việc chính.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của Sửu. Đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/11: Tháng mới 3 con giáp này như 'hổ mọc thêm cánh', bản mệnh phú quý lên đời, cầu được ước thấy, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới tuổi Tỵ được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc giải quyết ổn thỏa, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ khiến tinh thần của con giáp này phấn chấn cả ngày.

Dù phía trước sẽ còn không ít khó khăn nhưng mệnh chủ vẫn không chùn bước, ngược lại còn cố sức giành được kết quả tốt đẹp hơn trên con đường công danh, sự nghiệp của mình. Cơ hội thăng tiến trong thời gian tới của con giáp này cũng rất rộng mở.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, êm đẹp. Cuộc sống hôn nhân viên mãn mang đến cho bạn và người ấy những giây phút thực sự hạnh phúc, bình yên. Người độc thân dù chưa tìm được chân ái của đời mình nhưng lại đang có người thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/11: Tháng mới 3 con giáp này như 'hổ mọc thêm cánh', bản mệnh phú quý lên đời, cầu được ước thấy, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Dù phía trước sẽ còn không ít khó khăn nhưng mệnh chủ vẫn không chùn bước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh trong các lĩnh vực tự do thì người tuổi này cũng đều gặp được cơ hội thăng tiến rõ rệt. Song, bản mệnh cũng cần hạ cái tôi cá nhân để tránh gặp rắc rối không mong muốn trong môi trường làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khởi sắc trông thấy. Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể giúp con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho những nhu cầu, sở thích cá nhân.

Chẳng những vậy, đường tình duyên của con giáp này tiến triển tốt đẹp. Yếu tố giúp bản mệnh và người ấy duy trì mối quan hệ chính là kiên nhẫn và thấu hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh, giúp hai người vượt qua được mọi vấn đề và thắt chắt tình cảm hơn.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/11: Tháng mới 3 con giáp này như 'hổ mọc thêm cánh', bản mệnh phú quý lên đời, cầu được ước thấy, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 30/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Cuối ngày mai 30/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Cuối ngày mai 30/10, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tình tiền lao dốc, gia đạo có chuyện buồn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 6 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền