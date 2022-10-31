Đúng giờ Tý ngày mai 1/11: Tháng mới 3 con giáp này như 'hổ mọc thêm cánh', bản mệnh phú quý lên đời, cầu được ước thấy, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn

Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông tốt đẹp. Người tuổi này may mắn được làm việc trong lĩnh vực mà mình yêu thích nên có thể phát huy toàn bộ năng lực bản thân. Song song đó, sự nhiệt huyết, kiên định và đam mê mãnh liệt với nghề giúp bản mệnh đạt được thành công nhất định.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của Sửu. Đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này mau chóng cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại nhờ có được nguồn thu nhập tốt từ công việc chính.

Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới tuổi Tỵ được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc giải quyết ổn thỏa, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ khiến tinh thần của con giáp này phấn chấn cả ngày.

Dù phía trước sẽ còn không ít khó khăn nhưng mệnh chủ vẫn không chùn bước, ngược lại còn cố sức giành được kết quả tốt đẹp hơn trên con đường công danh, sự nghiệp của mình. Cơ hội thăng tiến trong thời gian tới của con giáp này cũng rất rộng mở.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, êm đẹp. Cuộc sống hôn nhân viên mãn mang đến cho bạn và người ấy những giây phút thực sự hạnh phúc, bình yên. Người độc thân dù chưa tìm được chân ái của đời mình nhưng lại đang có người thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Dù phía trước sẽ còn không ít khó khăn nhưng mệnh chủ vẫn không chùn bước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh trong các lĩnh vực tự do thì người tuổi này cũng đều gặp được cơ hội thăng tiến rõ rệt. Song, bản mệnh cũng cần hạ cái tôi cá nhân để tránh gặp rắc rối không mong muốn trong môi trường làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khởi sắc trông thấy. Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể giúp con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho những nhu cầu, sở thích cá nhân.

Chẳng những vậy, đường tình duyên của con giáp này tiến triển tốt đẹp. Yếu tố giúp bản mệnh và người ấy duy trì mối quan hệ chính là kiên nhẫn và thấu hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh, giúp hai người vượt qua được mọi vấn đề và thắt chắt tình cảm hơn.

Ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo