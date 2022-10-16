Đúng giờ Tý ngày 17/10/2022, 3 con giáp thuận lợi trăm bề, danh lợi vẹn toàn, ơn trên phù hộ, thành công đã đến gần

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 17:27

Đúng giờ Tý ngày 17/10/2022 là dịp để 3 con giáp đón vận may lội ngược dòng, thần may mắn chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tốt bụng, thật thà, chân thành với bất cứ ai. Là người có mối quan hệ tốt, biết đối nhân xử thế nên con giáp này dễ tìm được những người bạn làm ăn hữu hảo. Nếu làm công ăn lương, bạn sẽ được các bậc tiền bối giúp đỡ, trao cho những điều kiện học tập, tu dưỡng, phát huy năng lực

Đúng giờ Tý ngày 17/10/2022, người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều tin vui trong công việc. Bạn có thể sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc được nhận vào làm một công việc mới với mức lương hấp dẫn.

Người tuổi Tuất làm kinh doanh nên mở rộng đầu tư thêm nữa vì càng đầu tư, càng sinh lời, doanh thu tăng lên chóng mặt. Càng cố gắng, nỗ lực, nhanh tay chớp cơ hội, sự nghiệp của con giáp này sẽ được nâng lên một tầm cao mới trong thời gian này. Tuy nhiên, dù có bận rộn đến mức nào, bạn cũng đừng quên về nhà sớm, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Đúng giờ Tý ngày 17/10/2022, 3 con giáp thuận lợi trăm bề, danh lợi vẹn toàn, ơn trên phù hộ, thành công đã đến gần - Ảnh 1
Đúng giờ Tý ngày 17/10/2022, người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều tin vui trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi khá đáng tin cậy. Tính cách của họ rất dễ hòa đồng, không bao giờ gây hiềm khích với người khác. Họ cũng luôn thể hiện tốt năng lực của bản thân cũng như khả năng học hỏi nhiệt tình.

Con giáp này biết cách cộng tác với đồng nghiệp nên trong công việc dễ hòa hợp, tăng hiệu quả công việc. Dù ở môi trường nào, người tuổi Hợi cũng nhanh chóng học hỏi, tiếp thu được kinh nghiệm để nhanh chóng hoàn thành công việc.

Nhờ năng lực vượt trội nên con giáp này phát tài phát lộc cũng không quá khó khăn. Đúng giờ Tý ngày 17/10/2022 họ lần đầu tiên bén duyên với "đào hoa" và gặp được người mình thích. Với khởi đầu hạnh phúc, con giáp tuổi Hợi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc. Trong công việc cũng được người yêu giúp đỡ nên mọi sự suôn sẻ hơn, kiếm tiền tốt hơn, cuộc sống ngày càng sung túc.

Đúng giờ Tý ngày 17/10/2022, 3 con giáp thuận lợi trăm bề, danh lợi vẹn toàn, ơn trên phù hộ, thành công đã đến gần - Ảnh 2
Đúng giờ Tý ngày 17/10/2022 Hợi lần đầu tiên bén duyên với "đào hoa" và gặp được người mình thích. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cũng là một trong số các con giáp may mắn đúng giờ Tý ngày 17/10/2022, người tuổi Thìn sẽ tìm được những điều may mắn bất ngờ, có cơ hội bỏ xa người khác.

Những điều tưởng chừng như khó giải quyết thì trong thời điểm này sẽ được hanh thông, thuận lợi. Người tuổi này vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa thì bạn chắc chắn sẽ lập công vang dội.

Có thể nói mọi thứ đang tiến băng băng không gặp phải vật cản gì. Con giáp này không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn hoàn thành công việc đúng như mong đợi. Tuy nhiên, bạn vẫn cần kiên định hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Bạn quá cứng nhắc và bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến, lời khuyên bảo của những người đi trước giàu kinh nghiệm thì rất có thể sẽ đem tiền của mình khó khăn lắm mới kiếm được đổ xuống sông xuống bể.

Đúng giờ Tý ngày 17/10/2022, 3 con giáp thuận lợi trăm bề, danh lợi vẹn toàn, ơn trên phù hộ, thành công đã đến gần - Ảnh 3
 Đúng giờ Tý ngày 17/10/2022, người tuổi Thìn sẽ tìm được những điều may mắn bất ngờ, có cơ hội bỏ xa người khác. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 3 ngày đầu tuần (17-19/10), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', cát khí căng tràn, tài lộc khởi sắc, vận trình êm xuôi

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Xem tử vi 3 ngày đầu tuần (17-19/10) cho biết 3 con giáp này tha hồ hưởng trọn lộc trời, may mắn và tiền tài nhiều không đếm xuể.

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