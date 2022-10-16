Bắt đầu từ ngày 17/10/2022, thời vận đã đến, 3 con giáp công danh rộng cửa, tài vận đến trước nhà, tin vui tới tấp, vạn sự bình an

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 14:00

Bắt đầu từ ngày 17/10/2022, 3 con giáp này sẽ có cuộc sống thăng hoa, tài lộc nở rộ, công danh sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh hầu hết là những người sống trọng tình cảm, có trước có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn có người giúp đỡ. Bắt đầu từ ngày 17/10/2022, tuổi Dậu nhận được nhiều ưu ái, công việc và cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Vận may của tuổi Dậu tiếp tục được củng cố khi tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có quý nhân trợ giúp nên công việc của họ ngày càng tiến triển, vị thế được nâng cao, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. Đặc biệt, những kế hoạch tuổi Dậu từng ấp ủ trong các năm trước mà chưa thực hiện được thì năm nay sẽ đều được hiện thực hóa.

Tuy nhiên, do tích lũy được khối tài sản lớn, tuổi Dậu cũng dễ trở thành mục tiêu ghen ghét của những kẻ tiểu nhân, nên họ cần hết sức thận trọng, tránh rơi vào những rắc rối, mất tiền lại mệt người.

Bắt đầu từ ngày 17/10/2022, thời vận đã đến, 3 con giáp công danh rộng cửa, tài vận đến trước nhà, tin vui tới tấp, vạn sự bình an - Ảnh 1
Bắt đầu từ ngày 17/10/2022, tuổi Dậu nhận được nhiều ưu ái, công việc và cuộc sống gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh, tài năng và dám mưu cầu quyền lực, cuộc sống vinh hoa phú quý. Chính vì thế nên dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Thìn không kề ỷ lại vào mẹ cha. Ngược lại, họ miệt mài làm việc, chứng minh năng lực của bản thân.

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Bắt đầu từ ngày 17/10/2022, con giáp bản lĩnh này sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Thìn cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng về cuối năm càng thịnh vượng.

Bắt đầu từ ngày 17/10/2022, thời vận đã đến, 3 con giáp công danh rộng cửa, tài vận đến trước nhà, tin vui tới tấp, vạn sự bình an - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày 17/10/2022, con giáp tuổi Thìn bản lĩnh này sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống. Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày 17/10/2022, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát".

Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn. Trong thời gian tới, người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui. 

Để thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, không bị "đen tình đỏ bạc" thì cần phải cởi mở và năng tụ tập, giao lưu nhiều hơn. Có thể nói, bắt đầu từ ngày 17/10/2022 rất may mắn với con giáp tuổi Sửu về mọi mặt. Tình tiền đều được "bật đèn xanh" cho họ.

Bắt đầu từ ngày 17/10/2022, thời vận đã đến, 3 con giáp công danh rộng cửa, tài vận đến trước nhà, tin vui tới tấp, vạn sự bình an - Ảnh 3
Bắt đầu từ ngày 17/10/2022, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát". Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (16/10/2022), 3 con giáp tiền bạc ồ ạt tìm đến tận nhà, hưởng vinh hoa phú quý không đếm xuể

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (16/10/2022), 3 con giáp tiền bạc ồ ạt tìm đến tận nhà, hưởng vinh hoa phú quý không đếm xuể

Đây là 3 con giáp có thu hoạch lớn vào đúng 16h chiều mai (16/10/2022), sự nghiệp thăng hoa, tiền tài tăng nhanh.

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