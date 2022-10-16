Đúng 3 ngày đầu tuần (17-19/10), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', cát khí căng tràn, tài lộc khởi sắc, vận trình êm xuôi

Nhờ các mối quan hệ, con giáp này sẽ có được mối làm ăn tốt, hay những công việc làm thêm, việc tay trái giúp kiếm ra bộn tiền. Thu nhập của bạn nhờ đó mà tăng lên đáng kể so với thời gian trước.

Người tuổi Mão là người thiện tâm, rất có tài năng trong đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, xã hội. 3 ngày đầu tuần (17-19/10), tài vận của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Vận may xui qua đi, vận may gõ cửa giúp cho người tuổi Mão nhận được nhiều cơ hội trời ban trong công việc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân khá thông minh, tài năng thể hiện trên mọi phương diện. Họ rất chuyên tâm trong sự nghiệp, được quý nhân giúp đỡ nên sớm mở rộng quy mô sự nghiệp.

Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên quá tham công tiếc việc trong khoảng thời gian này. Bên cạnh thời gian làm việc, bạn hãy chú ý hơn đến việc rèn luyện thể chất, giữ gìn sức khỏe . Kiên trì phấn đấu, giữ vững tinh thần làm việc, người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai gần.

3 ngày đầu tuần (17-19/10), con giáp tuổi Thân sẽ thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp không đi đường vòng và xuống dốc như thời gian trước. Họ sẽ kiếm được nhiều tiền và giải tỏa được áp lực. khó khăn về tài chính.

Những điều này giúp cho cuộc sống của con giáp này trở nên rực rỡ hơn, làm việc gì cũng thành công. Đồng thời, họ sớm đạt được mục tiêu đã định, tâm thế càng ngày càng tốt, vận trình sẽ không ngừng tăng tốc. Vận đào hoa của con giáp tuổi Thân nở rộ, họ sẽ tìm được tình yêu như ý, có bạn đồng hành để cùng tận hưởng cuộc sống, họ sẽ không còn cô đơn.

3 ngày đầu tuần (17-19/10), con giáp tuổi Thân sẽ thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn rất kiêu ngạo và coi trọng sĩ diện, thế nhưng như vậy không có nghĩa là họ không biết nhận lỗi sai của mình. Thông thường, sau khi phải nhận lời phê bình từ người khác, nếu họ nhận ra lỗi sai thật sự là do mình, họ sẽ thẳng thắn nhận lỗi ngay.

Họ nhận thấy rằng nếu mình là người sai, thẳng thắn thừa nhận và lập tức thay đổi thì chẳng có gì là đáng xấu hổ cả, còn những người tỏ vẻ vùng vằng, không phục, thậm chí là nói xấu người khác thì mới đáng bị chê cười.

Chính vì tính phóng khoáng mà con giáp biết nhận lỗi này rất được mọi người yêu mến. 3 ngày đầu tuần (17-19/10), họ nhanh chóng thay đổi được điểm yếu của mình và ngày càng tài giỏi hơn. Top 3 con giáp quan hệ rộng, đi đến đâu cũng gặp gỡ quý nhân.

3 ngày đầu tuần (17-19/10), Dần nhanh chóng thay đổi được điểm yếu của mình và ngày càng tài giỏi hơn. Ảnh minh họa: Internet

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