Đúng giờ Tý hôm nay 24/8: TOP 3 con giáp này lộc lá đầy nhà, của cải dư dôi, bản mênh ngồi mát ăn bát vàng, rủng rỉnh tiền tiêu, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 11:50

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này lộc lá đầy nhà, của cải dư dôi, ngồi mát ăn bát vàng, đi nửa bước có THẦN TÀI bợ đỡ, giàu sang phú quý.

Tuổi Hợi

Chính Quan đã chỉ ra rằng thứ 4 này là một ngày của những triển vọng, của những cơ hội mà con giáp tuổi Hợi nên nắm bắt thay vì bỏ lỡ, vì thế hãy thể hiện mình tốt hơn. Đây cũng là ngày để bạn biến những điều không thể thành có thể bằng khả năng cá nhân đấy.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng nhanh. Con giáp này có thể thu về cho mình một khoản tiền rủng rỉnh nhờ những quyết định tài chính sáng suốt. 

Kim - Thủy tương sinh cho thấy bao nhiêu sóng gió, khó khăn rồi cũng sẽ qua, lúc này bạn có thể thở phào nhẹ nhõm vì thậm chí vấn đề tiền bạc bạn cũng được xử lý nhờ sự hỗ trợ của bạn bè hoặc người thân. Hãy đón nhận sự giúp đỡ của mọi người đừng vì ngại mà từ chối nhé.

Đúng giờ Tý hôm nay 24/8: TOP 3 con giáp này lộc lá đầy nhà, của cải dư dôi, bản mênh ngồi mát ăn bát vàng, rủng rỉnh tiền tiêu, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Kim - Thủy tương sinh cho thấy bao nhiêu sóng gió, khó khăn rồi cũng sẽ qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay dễ dàng, suôn sẻ. Thiên Quan xuất hiện giúp người tuổi này có được tinh thần hăng say, phấn khởi cùng với tự tin để chinh phục các mục điều mà mình đã đề ra trước đó. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khả quan. Nguồn thu nhập ổn định giúp con giáp này có được cuộc sống “dễ thở” hơn trước đây. 

Đường tình duyên của Tuổi Tỵ hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Tỵ và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Đúng giờ Tý hôm nay 24/8: TOP 3 con giáp này lộc lá đầy nhà, của cải dư dôi, bản mênh ngồi mát ăn bát vàng, rủng rỉnh tiền tiêu, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Đường tình duyên của Tuổi Tỵ hôm nay khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 24/8 diễn ra dễ dàng. May mắn liên tục đến với người tuổi này để họ có cơ hội thể hiện năng lực, bản lĩnh của mình trong công việc. Cùng với đó, những kế hoạch của bản mệnh diễn ra đúng như quỹ đạo mong muốn nên có thể sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp trong khoảng thời gian tới. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Không chỉ có nguồn thu nhập rủng rỉnh từ công việc chính mà con giáp này còn biết cách đầu tư nên dễ dàng sinh lời và gia tăng nguồn tài chính của mình. 

Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm đối với người độc thân khi mà một số người đang gần gũi với bạn có được cuộc sống hạnh phúc như ý. Ngoài ra, một số cặp đôi tìm được một số sở thích chung để hai người cùng thực hiện, tránh đi sự nhàm chán thường ngày.

Đúng giờ Tý hôm nay 24/8: TOP 3 con giáp này lộc lá đầy nhà, của cải dư dôi, bản mênh ngồi mát ăn bát vàng, rủng rỉnh tiền tiêu, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/8: 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận quà bất ngờ, tiền tài đầy tay, vận trình tỏa sáng, tài khoản nhảy cấp số nhân, đào hoa thập phần vượng sắc

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/8: 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận quà bất ngờ, tiền tài đầy tay, vận trình tỏa sáng, tài khoản nhảy cấp số nhân, đào hoa thập phần vượng sắc

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tiền tài đầy tay, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có chuyện vui.

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