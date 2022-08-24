Đúng giờ Tý hôm nay 24/8: TOP 3 con giáp này lộc lá đầy nhà, của cải dư dôi, bản mênh ngồi mát ăn bát vàng, rủng rỉnh tiền tiêu, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này lộc lá đầy nhà, của cải dư dôi, ngồi mát ăn bát vàng, đi nửa bước có THẦN TÀI bợ đỡ, giàu sang phú quý.
- Cuối ngày hôm nay 24/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này dễ nóng giận làm hỏng việc lớn, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định, tiểu nhân quấy phá, gia đạo bất ổn
- Đồng hồ điểm 12h trưa 24/8: TOP 3 con giáp phú quý đủ đầy, tài lộc tá lả, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, rung đùi đếm tiền, tiêu xài thả ga, đại gia điểm mặt gọi tên
Tuổi Hợi
Chính Quan đã chỉ ra rằng thứ 4 này là một ngày của những triển vọng, của những cơ hội mà con giáp tuổi Hợi nên nắm bắt thay vì bỏ lỡ, vì thế hãy thể hiện mình tốt hơn. Đây cũng là ngày để bạn biến những điều không thể thành có thể bằng khả năng cá nhân đấy.
Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng nhanh. Con giáp này có thể thu về cho mình một khoản tiền rủng rỉnh nhờ những quyết định tài chính sáng suốt.
Kim - Thủy tương sinh cho thấy bao nhiêu sóng gió, khó khăn rồi cũng sẽ qua, lúc này bạn có thể thở phào nhẹ nhõm vì thậm chí vấn đề tiền bạc bạn cũng được xử lý nhờ sự hỗ trợ của bạn bè hoặc người thân. Hãy đón nhận sự giúp đỡ của mọi người đừng vì ngại mà từ chối nhé.
Tuổi Tỵ
Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay dễ dàng, suôn sẻ. Thiên Quan xuất hiện giúp người tuổi này có được tinh thần hăng say, phấn khởi cùng với tự tin để chinh phục các mục điều mà mình đã đề ra trước đó.
Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khả quan. Nguồn thu nhập ổn định giúp con giáp này có được cuộc sống “dễ thở” hơn trước đây.
Đường tình duyên của Tuổi Tỵ hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Tỵ và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.
Tuổi Mùi
Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 24/8 diễn ra dễ dàng. May mắn liên tục đến với người tuổi này để họ có cơ hội thể hiện năng lực, bản lĩnh của mình trong công việc. Cùng với đó, những kế hoạch của bản mệnh diễn ra đúng như quỹ đạo mong muốn nên có thể sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp trong khoảng thời gian tới.
Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Không chỉ có nguồn thu nhập rủng rỉnh từ công việc chính mà con giáp này còn biết cách đầu tư nên dễ dàng sinh lời và gia tăng nguồn tài chính của mình.
Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm đối với người độc thân khi mà một số người đang gần gũi với bạn có được cuộc sống hạnh phúc như ý. Ngoài ra, một số cặp đôi tìm được một số sở thích chung để hai người cùng thực hiện, tránh đi sự nhàm chán thường ngày.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo