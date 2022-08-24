Đồng hồ điểm 12h trưa 24/8: TOP 3 con giáp phú quý đủ đầy, tài lộc tá lả, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, rung đùi đếm tiền, tiêu xài thả ga, đại gia điểm mặt gọi tên

Trong ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Sự nâng đỡ của Quý Nhân giúp người tuổi này làm kinh doanh nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình. Cơ hội “thăng quan tiến chức” ngay trước mắt nên bản mệnh hãy nhanh tay nắm bắt.

Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm đối với người độc thân khi mà một số người đang gần gũi với bạn có được cuộc sống hạnh phúc như ý. Ngoài ra, một số cặp đôi tìm được một số sở thích chung để hai người cùng thực hiện, tránh đi sự nhàm chán thường ngày.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian này nên con giáp này không có việc gì phải lo lắng đến vấn đề này.

Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hôm nay có vận trình khá tốt, tâm trạng vui vẻ, đặc biệt có động lực trong công việc, dễ dàng thu được thành quả gấp đôi với một nửa công sức bỏ ra.

Tài lộc mạnh mẽ, nhạy bén với tiền bạc, có khả năng xử lý và sử dụng tiền bạc, cộng với vận quý nhân mạnh mẽ nên dễ dàng kiếm được nhiều tiền đáng ghen tị.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu thay đổi tích cực. Mối quan tình cảm giữa bạn và người ấy khởi sắc rõ rệt vì cả hai lúc nào cũng dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Riêng người độc thân thì tìm thấy được mối duyên tốt lành cho mình.

Tài lộc mạnh mẽ, nhạy bén với tiền bạc, có khả năng xử lý và sử dụng tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tam Hợp hỗ trợ cho con giáp tuổi Tị hàn gắn tình cảm với người thương, bạn lại được yêu, được thương như trước đây. Hơn nữa, lúc này hai người rất đồng lòng, cùng lên kế hoạch thực hiện những tham vọng trong tương lai.

Chính Ấn cho thấy người tuổi Tị chẳng cần phải chứng tỏ mình với bất cứ ai. Hãy dành thời gian cho riêng mình và bước đi với tốc độ, nhịp điệu mà bạn mong muốn. Đừng để bất cứ ai áp đặt lên bạn một guồng quay nào đó.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được nâng cao. Những khoản thu từ công việc chính lẫn phụ được cải thiện rõ ràng đem đến cho con giáp này một cuộc sống khiến ai cũng phải mơ ước, ganh tỵ.

Tam Hợp hỗ trợ cho con giáp tuổi Tị hàn gắn tình cảm với người thương - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo