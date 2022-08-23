Đồng hồ điểm 12h02 trưa nay 23/8: Vạn sự hanh thông, 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp lên hương, vận trình tỏa sáng, tình - tiền viên mãn

Tử vi hôm nay 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu thuận lợi đủ đường. Thiên Ấn xuất hiện giúp người tuổi này không còn vất vả như trước mà vẫn có thể đạt thành tích xuất sắc trong công việc.

Tuổi Sửu đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Công việc tiến triển tốt đẹp, do đó hãy nhân cơ hội này để nâng cao túi tiền của chính mình.

Tuổi Sửu đón nhận tin vui trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra suôn sẻ trăm bề. Người tuổi này rất chăm chỉ, cần mẫn nên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy những thứ mà bản mệnh đang thực hiện còn khá mới mẻ nhưng hãy cứ kiên trì rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này nhận được khá nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình bạc do gặp Thiên Tài nâng đỡ. Hãy biết cách nắm bắt để cải thiện nguồn thu nhập của mình.

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Mão không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Mão cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay sẽ là một ngày Thứ Ba bình yên của Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ đang được cống hiến cho công việc mình yêu thích, lương thưởng ổn định và hoàn toàn hài lòng với điều này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Nguồn tích lũy vững vàng giúp con giáp này có được cuộc sống sung túc và không cần bị áp lực như trước. Thế nhưng, tuổi này cũng chớ nên tiêu xài quá hoang phí để tránh bị thâm hụt tài chính cá nhân.

Tình yêu của Tuổi Tỵ cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ.

Tình yêu của Tuổi Tỵ cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo