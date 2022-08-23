Đúng giờ Tý hôm nay 23/8: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, công danh 'xuôi chèo mát mái', may mắn đủ đường, đào hoa nhiều biến chuyển

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 10:45

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này vận trình hanh thông, công danh lên hương, thăng quan tiến chức, tiền tài về tay, đào hoa nở rộ.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Ba 23/08/2022, Tuổi Thìn có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày Thứ Ba này không quá dồi dào nhưng Tuổi Thìn vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước tiến mới. Đây là khoảng thời gian mà những yêu nhau nên tận dụng để làm hòa với nửa kia. Ngoài ra, người độc thân cũng nhận tin vui liên quan đến chuyện tình cảm của mình. 

Đúng giờ Tý hôm nay 23/8: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, công danh 'xuôi chèo mát mái', may mắn đủ đường, đào hoa nhiều biến chuyển - Ảnh 1
Vận trình tình cảm có bước tiến mới - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Việc hạn chế kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân có thể tránh được vô số rắc rối không tên. Cùng với đó, sự nhạy bén và sắc sáo giúp bản mệnh có được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này liên tục gặp may về phương diện tài chính do có Thực Thần chiếu mệnh.

Vận trình tình cảm của Tuổi Ngọ trong ngày thứ Ba này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Thìn nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Đúng giờ Tý hôm nay 23/8: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, công danh 'xuôi chèo mát mái', may mắn đủ đường, đào hoa nhiều biến chuyển - Ảnh 2
Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra “xuôi chèo mát mái” - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi ngày 22/8/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp cục mang tới cho tuổi Tý sự nhanh nhẹn để sớm hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt, giải quyết kha khá vấn đề tồn đọng khiến bạn đau đầu bấy lâu. Chất lượng công việc được nâng cao cũng khiến tinh thần bạn rất phấn chấn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này nhận được khá nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình bạc do gặp Thiên Tài nâng đỡ. Hãy biết cách nắm bắt để cải thiện nguồn thu nhập của mình.  

Về mặt tình cảm, Kim sinh Thủy nên mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn đang rất tốt đẹp. Bạn nên biết khen ngợi đối phương đúng lúc, đừng tiếc gửi những lời có cánh tới người mà mình yêu thương. Lời khen là liều thuốc tinh thần vô cùng hữu hiệu đấy.

Đúng giờ Tý hôm nay 23/8: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, công danh 'xuôi chèo mát mái', may mắn đủ đường, đào hoa nhiều biến chuyển - Ảnh 3
Về mặt tình cảm, Kim sinh Thủy nên mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn đang rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h02 trưa nay 23/8: Vạn sự hanh thông, 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp lên hương, vận trình tỏa sáng, tình - tiền viên mãn

Đồng hồ điểm 12h02 trưa nay 23/8: Vạn sự hanh thông, 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp lên hương, vận trình tỏa sáng, tình - tiền viên mãn

Đúng 12h02p trưa nay, 3 con giáp này may mắn đủ đường, làm việc gì cũng hanh thông, sự nghiệp lên hương, vận trình đỏ thắm.

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