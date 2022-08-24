Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/8: 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận quà bất ngờ, tiền tài đầy tay, vận trình tỏa sáng, tài khoản nhảy cấp số nhân, đào hoa thập phần vượng sắc

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 24/8 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra hanh thông. Đường công danh rộng mở nhờ có Quý Nhân soi đường dẫn lối người tuổi này. Những kế hoạch mà bản mệnh đang thực hiện liên tục đang được kết quả vượt ngoài mong đợi.

Tam Hợp hỗ trợ cho con giáp tuổi Thìn hàn gắn tình cảm với người thương, bạn lại được yêu, được thương như trước đây. Hơn nữa, lúc này hai người rất đồng lòng, cùng lên kế hoạch thực hiện những tham vọng trong tương lai.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có gì bất ổn. Nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn công việc phụ giúp con giáp này có được khoản tích lũy vững vàng cho tương lai.

Tam Hợp hỗ trợ cho con giáp tuổi Thìn hàn gắn tình cảm với người thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Thìn trong hôm nay diễn ra dễ dàng, suôn sẻ. Thiên Quan xuất hiện giúp người tuổi này có được tinh thần hăng say, phấn khởi cùng với tự tin để chinh phục các mục điều mà mình đã đề ra trước đó.

Tuổi Mùi nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm đối với người độc thân khi mà một số người đang gần gũi với bạn có được cuộc sống hạnh phúc như ý. Ngoài ra, một số cặp đôi tìm được một số sở thích chung để hai người cùng thực hiện, tránh đi sự nhàm chán thường ngày.

Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho Thứ Tư 24/08/2022, theo đó thì đường sự nghiệp của Tuổi Dậu rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Thực Thần giúp cho tinh thần của tuổi Dậu được thoải mái hơn. Sự hồn nhiên của trẻ thơ sẽ cho bạn thấy một triết lý đơn giản của đời sống: hãy vui vẻ và thoải mái trong mỗi ngày, đừng kỳ vọng quá nhiều, đừng trông mong quá nhiều, như thế bạn sẽ tích cực và dễ chịu hơn đấy.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hạnh phúc, viên mãn. Dù là người độc thân hay người đã kết hôn đều nhận được sự yêu thương từ những người thân yêu.

Thực Thần giúp cho tinh thần của tuổi Dậu được thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo