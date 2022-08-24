Ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Dần Hung - Cát đan xen. Công việc bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đoán vô căn cứ, đồng thời danh dự của người tuổi này cũng bị ảnh hưởng theo. Nhưng nhờ có Quý Nhân xuất hiện mà bản mệnh có thể nhanh chóng lấy lại uy tín của mình ở nơi làm việc.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm của đôi lứa, có nhiều lý do khiến hai người mới có chút tình cảm đã phải đường ai nấy đi nhưng dù sao đó là việc bạn không muốn chút nào. Các cặp đôi cũng rất dễ tranh cãi chỉ vì một số chuyện vặt vãnh trong gia đình.

Tài lộc của người tuổi Dần hôm nay uể oải, đầu trống không, sức lực không tập trung, công việc lúc lên lúc xuống, hay nghi kỵ, dễ gây hiềm khích với mọi người.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm của đôi lứa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ 4 này đòi hỏi con giáp tuổi Thân phải tỉnh táo, ảnh hưởng của Thương Quan cho thấy bạn dễ bị xúi giục làm hỏng việc. Đồng thời bạn cũng có sự kiên định trước những người luôn luôn cố gắng chèo kéo bạn tham gia vào những việc mà bạn biết rằng sẽ không có lợi gì cho mình.

Kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan tới tình hình sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay. Dù là yếu tố chủ quan hay khách quan thì bạn cũng nên tìm cách nghỉ ngơi, không nên tham gia vào những việc không liên quan tới mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chút xáo trộn. Người lập gia đình phải đối mặt nhiều áp lực trong mối quan hệ tình cảm do không có thời gian chia sẻ, quan tâm lẫn nhau vì cả hai đều bận rộn với những dự định riêng của mình.

Kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan tới tình hình sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần kiểm soát để bớt cái tôi trong ngày Lục Xung này, bạn rất dễ cáu giận người khác chỉ vì họ chưa kịp hiểu ý bạn. Hãy đối xử người khác nhẹ nhàng hơn, đừng xấu tính như thế sẽ khiến họ dần xa bạn đấy.

Thiên Quan dự báo có chuyện khiến bạn dễ bực mình. Đừng lãng phí thời gian cho những kẻ luôn luôn cho rằng mình biết hết tất cả ngày hôm nay nhé con giáp tuổi Mão. Hãy cứ tiếp tục làm những việc mà bạn cần phải làm và không ngừng học hỏi nhé, bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Hiểu lầm, cãi vã là chuyện không có gì lạ trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào. Để vượt qua được điều này thì đòi hỏi người trong cuộc luôn có sự nhẫn nhịn và bao dung nhất định.

Thiên Quan dự báo có chuyện khiến bạn dễ bực mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo