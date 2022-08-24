Cuối ngày hôm nay 24/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này dễ nóng giận làm hỏng việc lớn, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định, tiểu nhân quấy phá, gia đạo bất ổn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 02:25

Cuối ngày hôm nay 24/8, 3 con giáp này được nhắc nhở nên tỉnh táo trong mọi quyết định, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối.

Tuổi Dần

Ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Dần Hung - Cát đan xen. Công việc bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đoán vô căn cứ, đồng thời danh dự của người tuổi này cũng bị ảnh hưởng theo. Nhưng nhờ có Quý Nhân xuất hiện mà bản mệnh có thể nhanh chóng lấy lại uy tín của mình ở nơi làm việc. 

Tài lộc của người tuổi Dần hôm nay uể oải, đầu trống không, sức lực không tập trung, công việc lúc lên lúc xuống, hay nghi kỵ, dễ gây hiềm khích với mọi người.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm của đôi lứa, có nhiều lý do khiến hai người mới có chút tình cảm đã phải đường ai nấy đi nhưng dù sao đó là việc bạn không muốn chút nào. Các cặp đôi cũng rất dễ tranh cãi chỉ vì một số chuyện vặt vãnh trong gia đình.

Cuối ngày hôm nay 24/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này dễ nóng giận làm hỏng việc lớn, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định, tiểu nhân quấy phá, gia đạo bất ổn - Ảnh 1
Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm của đôi lứa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ 4 này đòi hỏi con giáp tuổi Thân phải tỉnh táo, ảnh hưởng của Thương Quan cho thấy bạn dễ bị xúi giục làm hỏng việc. Đồng thời bạn cũng có sự kiên định trước những người luôn luôn cố gắng chèo kéo bạn tham gia vào những việc mà bạn biết rằng sẽ không có lợi gì cho mình. 

Kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan tới tình hình sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay. Dù là yếu tố chủ quan hay khách quan thì bạn cũng nên tìm cách nghỉ ngơi, không nên tham gia vào những việc không liên quan tới mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chút xáo trộn. Người lập gia đình phải đối mặt nhiều áp lực trong mối quan hệ tình cảm do không có  thời gian chia sẻ, quan tâm lẫn nhau vì cả hai đều bận rộn với những dự định riêng của mình. 

Cuối ngày hôm nay 24/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này dễ nóng giận làm hỏng việc lớn, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định, tiểu nhân quấy phá, gia đạo bất ổn - Ảnh 2
Kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan tới tình hình sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần kiểm soát để bớt cái tôi trong ngày Lục Xung này, bạn rất dễ cáu giận người khác chỉ vì họ chưa kịp hiểu ý bạn. Hãy đối xử người khác nhẹ nhàng hơn, đừng xấu tính như thế sẽ khiến họ dần xa bạn đấy.

Thiên Quan dự báo có chuyện khiến bạn dễ bực mình. Đừng lãng phí thời gian cho những kẻ luôn luôn cho rằng mình biết hết tất cả ngày hôm nay nhé con giáp tuổi Mão. Hãy cứ tiếp tục làm những việc mà bạn cần phải làm và không ngừng học hỏi nhé, bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Hiểu lầm, cãi vã là chuyện không có gì lạ trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào. Để vượt qua được điều này thì đòi hỏi người trong cuộc luôn có sự nhẫn nhịn và bao dung nhất định. 

Cuối ngày hôm nay 24/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này dễ nóng giận làm hỏng việc lớn, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định, tiểu nhân quấy phá, gia đạo bất ổn - Ảnh 3
Thiên Quan dự báo có chuyện khiến bạn dễ bực mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 23/8: CÁT TINH tương trợ, 3 con giáp này vận trình không có gì khó khăn, may mắn gõ cửa, cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ nhanh chóng đổi đời, của cải dư dôi, sung túc ấm êm

Cuối ngày hôm nay 23/8: CÁT TINH tương trợ, 3 con giáp này vận trình không có gì khó khăn, may mắn gõ cửa, cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ nhanh chóng đổi đời, của cải dư dôi, sung túc ấm êm

Cuối ngày hôm nay 23/8, 3 con giáp vận trình không đáng ngại, hanh thông đủ đường, cơ hội tới tay, đổi đời nhanh chóng, tình - tiền viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 30 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 52 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 6 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi