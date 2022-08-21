Đúng giờ Tý hôm nay 21/8: THIÊN ẤN nâng đỡ, THẦN PHẬT phù trợ, 3 con giáp điềm hung hóa cát, gia đạo ấm êm, bản mệnh có cơ hội gặp quý nhân, vận trình nhiều biến chuyển tích cực

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay Chủ Nhật 21/08/2022 để thấy được rằng, Tuổi Tý khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Tý và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Trong ngày Chủ Nhật, con đường sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra hanh thông. Chính Quan xuất hiện giúp người tuổi này đạt được nhiều thành tựu rực rỡ với tinh thần hăng say, nhiệt huyết trong quá trình làm việc. Cấp trên đã nhìn thấy được điều đó nên đang cân nhắc cho bản mệnh một vị trí tốt hơn.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Trong ngày Chủ Nhật, con đường sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tuần của Dần đường công việc có Thiên Ấn nâng đỡ nên có tiếng nói hơn mọi ngày. Ý kiến của bạn được cấp trên ghi nhận tích cực, dù nắm chức lớn hay chức bé cũng được đồng nghiệp tôn trọng hết mức vì làm được việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khởi sắc. Con giáp này có thêm nguồn thu nhập cho mình nhờ sự chăm chỉ cùng với ý chí cầu tiến trong công việc.

Vận tình duyên của Tuổi Dần có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Chủ Nhật này Tuổi Dần sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Cuối tuần của Dần đường công việc có Thiên Ấn nâng đỡ nên có tiếng nói hơn mọi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 21/8 diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Sự tương trợ của Chính Quan giúp cho công việc làm ăn của người tuổi này phất lên như “diều gặp gió”. Hãy phát huy tốt năng lực của mình để tạo hình ảnh đẹp trong mắt cấp trên.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này nhanh chóng tìm thấy được cơ hội gia tăng nguồn tài chính nhờ có sự chỉ đường dẫn lối của Quý Nhân

Chuyện tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, may mắn là đi đâu cũng được ơn trên nâng đỡ. Tuổi này làm gì, yêu ai cũng có tổ tiên đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là các bạn trẻ dưới 30 tuổi.

Chuyện tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo