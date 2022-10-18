Đúng giờ Tý hôm nay 18/10: CÁT THẦN hạ phàm, ban phát phước lành cho 3 con giáp này, tình - tiền khởi sắc, vàng bạc chất đầy như núi, người độc thân tìm thấy nửa như ý

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 10:23

Đúng giờ Tý hôm nay, cát thần hạ phàm ban phước lành cho 3 con giáp này, vận trình lên hương, tình - tiền khởi sắc hơn trước.

Tuổi Tỵ

Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tỵ cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Ngày này bạn hăng hái bắt tay vào làm mọi việc, một số hạng mục thậm chí còn hoàn thành sớm hơn cả thời gian dự kiến. Nhờ vậy, bạn càng dư thời gian để làm nhiều việc hơn.

May mắn hơn là tài lộc đang có nhiều điểm sáng. Chính Tài vững vàng trợ giúp cho tuổi Mùi phát triển. Với khả năng quan sát và học hỏi của mình bạn sẽ nhận ra nhiều cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Vẫn đừng quên cẩn thận, không tiết lộ quá nhiều thông tin cho người khác, tránh bị hãm hại hoặc cướp đoạt cơ hội bạn nhé.

Tam Hợp giúp người tuổi Tỵ cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu rằng đó không chỉ là những món quà đắt tiền, bữa tiệc hào nhoáng nhưng lại có cảm giác trống rỗng, lạnh lùng mà thay vào đó là sự lắng nghe, quan tâm nhau bằng nhiều hành động nhỏ bé.

Đúng giờ Tý hôm nay 18/10: CÁT THẦN hạ phàm, ban phát phước lành cho 3 con giáp này, tình - tiền khởi sắc, vàng bạc chất đầy như núi, người độc thân tìm thấy nửa như ý - Ảnh 1
Tam Hợp giúp người tuổi Tỵ cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội xuất hiện hôm nay cho thấy một trong những thử thách của con giáp tuổi Thân chính là bạn cần phải bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình và trở nên cởi mở hơn với những người xung quanh. Đây chính là cơ hội để bạn trở nên tự tin hơn và mở rộng các mối quan hệ của mình.

Đây cũng là một ngày rất tốt cho việc khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu, trình dự án, triển khai kế hoạch mới… đó sẽ là sự bắt đầu nhiều may mắn, đặt nền móng cho con đường phát triển tiếp sau này của bạn. Nếu đang có kế hoạch ấp ủ, đừng bỏ lỡ cát khí trong hôm nay nhé.

Thổ sinh Kim mang tới những trải nghiệm ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Người độc thân có nhiều quan hệ thân thiết với người khác phái. Bạn dễ dàng làm quen, bắt chuyện và gây ấn tượng tốt với người khác, xây dựng các mối thân tình. Tuy nhiên, vẫn phải chú ý hành vi, tác phong chuẩn mực, tránh gây đàm tiếu, thị phi không hay, ảnh hưởng tới danh dự cá nhân.

Đúng giờ Tý hôm nay 18/10: CÁT THẦN hạ phàm, ban phát phước lành cho 3 con giáp này, tình - tiền khởi sắc, vàng bạc chất đầy như núi, người độc thân tìm thấy nửa như ý - Ảnh 2
Thổ sinh Kim mang tới những trải nghiệm ngọt ngào trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hội dự báo, hôm nay, tại công sở, người tuổi Hợi có thể có cơ hội gặp gỡ nhân vật mới mẻ nào đó, người này sẽ hỗ trợ bạn khá nhiều trong công việc. Hãy đối xử với họ chân thành, vui vẻ, từ đó mới có thể xây dựng được mối quan hệ bền vững, dài lâu.

Chính Tài mang đến vận may tiền bạc về nhà, con giáp này có một khoản kha khá cho mình nhờ khéo léo chi tiêu, vun vén tiết kiệm hàng ngày. Thu nhập ổn định và đang có dậu hiệu tăng tiến cũng là một điểm sáng để vận trình tài lộc của người tuổi Sửu đi lên theo chiều hướng tích cực.

Đúng giờ Tý hôm nay 18/10: CÁT THẦN hạ phàm, ban phát phước lành cho 3 con giáp này, tình - tiền khởi sắc, vàng bạc chất đầy như núi, người độc thân tìm thấy nửa như ý - Ảnh 3
Tam Hội dự báo, hôm nay, tại công sở, người tuổi Hợi có thể có cơ hội gặp gỡ nhân vật mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 18/10: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi bám lấy, công danh bị gáng đường, tình duyên có điềm rạn nứt

Cuối ngày mai 18/10: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi bám lấy, công danh bị gáng đường, tình duyên có điềm rạn nứt

Cuối ngày mai, 18/10, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi đủ đường, công danh lao dốc, vợ chồng lục đục bất hòa, cặp đôi có điềm rạn nứt.

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