Đúng giờ Sửu ngày mai 29/10/2022: TOP 3 con giáp tình - tiền đỏ thắm, may mắn bám gót, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, phát tài phát lộc, tiền vô như nước, cuối năm gia đạo ngập tin vui

Xem tử vi ngày 29/10/2022 của 12 con giáp , được Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Sửu được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

May mắn hơn là Tuổi Sửu đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

May mắn hơn là Tuổi Sửu đón nhận tin vui trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

++

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện mang tới cho tuổi Dần nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Bạn có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước. Tài lộc thăng hoa nhờ công việc thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ.

Thứ Bảy này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Dần, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Thứ Bảy này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 7 này, tuổi Mão gặp Tỷ Kiên nhập mệnh nên tháo gỡ được rất nhiều khó khăn trong công việc, ngay cả những vấn đề khiến bạn bế tắc trước đó. Con giáp này biết rõ những thế mạnh của bản thân và luôn cố gắng tận dụng để làm điều có lợi cho mình. Nhờ vậy, mọi kế hoạch diễn ra trôi chảy, thậm chí có khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Tình hình tài chính trong ngày này không có gì phải lo lắng. Kinh doanh đôi khi cần phải mạo hiểm và dám đánh đổi, Mão hãy thử liều mình một chút xem sao. Tất nhiên, “liều” nhưng không có nghĩa bạn bất chấp tất cả rủi ro, hãy đánh giá tình hình cụ thể và luôn có phương án phòng trừ trong mọi trường hợp.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Mão có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo