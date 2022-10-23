Đúng giờ Sửu ngày mai 24/10/2022: TOP 3 con giáp công danh phất lên như 'diều gặp gió', vận trình rực rỡ, thu nhập khởi sắc hơn trước, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, đời sau ngập tràn phúc khí

Xem tử vi mai, cục diện Tam Hợp là cát tinh chiếu mệnh cho người tuổi Sửu trong mai. Vốn là người thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc của con giáp này dễ thăng tiến. Vận trình khởi sắc rực rỡ, làm đâu xong đó.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Đào hoa xuất hiện báo hiệu nhiều tin vui liên quan tới khía cạnh tình cảm của các cặp đôi. Riêng người độc thân thì nên đề phòng lời tán tỉnh mật ngọt nếu không muốn phút chốc bị thất vọng.

Lại thêm Thiên Tài lại là dấu hiệu may mắn trên con đường tài lộc của bản mệnh. Nếu đã chăm chỉ làm việc suốt quãng thời gian vừa qua, bạn xứng đáng được nhận một phần thưởng cho sự nỗ lực của mình. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Đào hoa xuất hiện báo hiệu nhiều tin vui liên quan tới khía cạnh tình cảm của các cặp đôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi Thứ Hai ngày 24/10/2022 của 12 con giáp, Chính Tài xuất hiện trong tử vi chủ nhật này của người tuổi Thìn đem đến cho con giáp này những cơ hội thuận lợi để kiếm tiền. Không chỉ nguồn thu nhập hiện tại ổn định mà bạn còn có thêm những khoản thu ngoài đáng kể để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu trong ngày.

Vận trình tài lộc bình ổn. Nhờ số vốn tích luỹ vững vàng mà con giáp này không cần phải lo lắng tới việc chi tiêu trong ngày.

Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui. Trái lại, các cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng, khó bề giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày, nên bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Nhờ số vốn tích luỹ vững vàng mà con giáp này không cần phải lo lắng tới việc chi tiêu trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra dễ dàng suôn sẻ. Người làm công ăn lương sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao và được giao phó thêm trọng trách mới. Những người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội tốt này để mở rộng quy mô làm ăn.

Vận trình tài lộc dồi dào. Đường tài lộc không ngừng tăng tiến đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Con giáp này khá may mắn khi có được cả tiền bạc và tình cảm đều đi theo đúng hướng. Bản mệnh nhanh chóng hàn gắn được những vết rạn nứt trong mối quan hệ. Mặc dù những mâu thuẫn đã được hóa giải nhưng vẫn có có những vết gợn trong lòng. Tuổi Dậu nên cố gắng để đối phương dần quên đi tổn thương trước đó.

Con giáp này khá may mắn khi có được cả tiền bạc và tình cảm đều đi theo đúng hướng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo