Đúng giờ Sửu ngày mai 17/9: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, mua nhà mới, sắm xe sang, đời sau chẳng sợ đói khổ

Được Lục Hợp che chở, công việc của người tuổi Thìn trong ngày thứ 7 này rất thuận lợi. Đôi khi vẫn có khó khăn nhưng bạn nhanh chóng khắc phục kịp thời và được mọi người giúp đỡ. Dù đó chỉ là những lời nhắc nhở nhỏ nhưng cũng đủ để bạn tỉnh ngộ và học thêm được nhiều thứ.

Chuyện tình cảm đôi lứa khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Con giáp này và đối phương ngày càng biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau sau một thời gian dài liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Thực ra hai người vẫn còn tin tưởng và kiên nhẫn với nhau nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại từ trước đến giờ.

Sự hanh thông trong ngày mai còn tạo ra cho bạn sự sáng tạo vô biên trong bất cứ nhiệm vụ nào đảm nhiệm. Cũng nhờ vậy mà hiệu quả công việc cao hơn, thậm chí con giáp này còn truyền cảm hứng, tinh thần vui vẻ, tích cực của mình cho rất nhiều người khác.

Chuyện tình cảm đôi lứa khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vượng phát rõ ràng. Nhờ tấm lòng trắc ẩn và nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác hết sức có thể nên bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và nhìn thấy rõ tố chất lãnh đạo của con giáp này, có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Ngoài kia không thiếu người tài nhưng người có đức thì không dễ dàng gặp được. Vì thế lòng nhân ái, vị tha của bản mệnh đã trở thành ưu điểm được mọi người ủng hộ và hết lòng hỗ trợ. Khi có sự giúp sức từ nhiều người, đường công danh cũng trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn nhiều.

Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay đang ở giai đoạn tìm hiểu thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo ra bất ngờ cho người ấy.

Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày mai vận thế chung của những người cầm tinh con ngựa khá ổn, không cần nhờ vả mà có năng lực giải quyết vấn đề. Vận trình tình duyên của ngày hôm nay ở mức trung bình, cần biết thừa nhận sai lầm của mình.

Công việc ngày mai tăng tiến, làm việc nhóm hiệu quả, năng suất rất tốt. Vận trình tài lộc khởi sắc, có chút bình an lại có thêm một chút thu nhập.

Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu tích cực từ những người khác giới. Con người không có ai hoàn hảo, bạn chớ nên "kén cá chọn canh", hãy mở lòng hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác.

Ngày mai vận thế chung của những người cầm tinh con ngựa khá ổn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo