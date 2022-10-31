Đúng giờ Sửu ngày mai 1/11: TOP 3 con giáp cơ hội tới tay, biết năm bắt sẽ nhanh chóng đổi đời, vận trình lên hương, tiền đồ xán lạn, của cải trải đầy nhà, vàng bạc chất đầy két, chẳng lo đói khổ về sau

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 18:25

Đúng giờ Sửu ngày mai 1/11, 3 con giáp này cơ hội về tay, biết nắm bắt sẽ nhanh chóng đổi đời, vận trình lên hương, tiền đồ xán lạn, của cải trải đầy nhà.

Tuổi Mùi

Ngày mai tuổi Mùi nhờ cục diện Lục Hợp che chở nên có sự sáng suốt trí tuệ. Con giáp này có được sự phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt giải quyết mọi trở ngại, khó khăn trong công việc một cách thuận lợi. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh cả.

Chẳng những công việc, thu nhập của bạn cũng có dấu hiệu tăng tiến khi tài lộc ào ào đổ về túi. Cũng nhờ người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì còn chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, dù vất vả hơn nhưng đây là con đường bạn đã chọn nên vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn cho tương lai, không chỉ vì bản thân mà còn cho cả gia đình của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước chuyển mình đáng kể. Các cặp đôi yêu nhau dần được hóa giải mọi mâu thuẫn, hiểu lầm nhờ đào hoa vượng nâng đỡ. Song, bạn cũng cần cân bằng tốt cảm xúc của mình để tránh ảnh hưởng đến không khí vui vẻ trong gia đình.

Đúng giờ Sửu ngày mai 1/11: TOP 3 con giáp cơ hội tới tay, biết năm bắt sẽ nhanh chóng đổi đời, vận trình lên hương, tiền đồ xán lạn, của cải trải đầy nhà, vàng bạc chất đầy két, chẳng lo đói khổ về sau - Ảnh 1
Ngày mai tuổi Mùi nhờ cục diện Lục Hợp che chở nên có sự sáng suốt trí tuệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày mai được coi là một ngày vượng cả danh lẫn lợi với người tuổi Tuất khi có nhiều cát tinh chiếu mệnh. Con giáp này hoàn thành êm đẹp hầu hết các dự án đang đảm nhiệm. Điều này rất tốt cho mục tiêu thăng tiến của bản mệnh. Nếu con giáp này đang trong quá trình cạnh tranh chức vụ hoặc muốn gây ảnh hưởng tới người khác thì cũng sẽ chiếm được ưu thế hơn hẳn.

Ở phương diện tài lộc, các khoản thu nhập cả chính và phụ đều tăng tiến khá rõ, tài khoản nảy số liên tục đem lại sự hào hứng khá rõ cho Tuất. Cuối cùng công sức bỏ ra bấy lâu của bạn cũng đã có hồi đáp xứng đáng. Hãy tiếp tục duy trì phong độ này nhé.

Các cặp đôi mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ yêu thương tới đối phương. Cả bạn và người ấy đều nâng niu, trân trọng mối quan hệ này nên không có điều gì ngăn cản hai người thể hiện tình cảm với nhau.

Đúng giờ Sửu ngày mai 1/11: TOP 3 con giáp cơ hội tới tay, biết năm bắt sẽ nhanh chóng đổi đời, vận trình lên hương, tiền đồ xán lạn, của cải trải đầy nhà, vàng bạc chất đầy két, chẳng lo đói khổ về sau - Ảnh 2
Các cặp đôi mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ yêu thương tới đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước sang ngày thứ 3, người tuổi Thân may mắn được Chính Ấn che chở nên sẽ có sự tập trung cao độ trong hôm nay. Nhờ vậy, bạn tạo ra năng suất và chất lượng công việc khá cao, nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu, không để những nỗi sợ mơ hồ khiến bản thân chùn bước. Bạn nên tăng cường học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm, họ sẽ cho những lời khuyên bổ ích để rút ngắn con đường tới thành công.

Đường tình duyên thuận lợi vô cùng, vận đào hoa nở rộ khi Hỏa sinh Thổ, giúp con giáp này tăng sức hút với người khác phái. Ngoài ra bản mệnh cũng là người duyên ăn nói nên dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện bằng sự giao tiếp khéo léo và tinh tế của mình.

Đúng giờ Sửu ngày mai 1/11: TOP 3 con giáp cơ hội tới tay, biết năm bắt sẽ nhanh chóng đổi đời, vận trình lên hương, tiền đồ xán lạn, của cải trải đầy nhà, vàng bạc chất đầy két, chẳng lo đói khổ về sau - Ảnh 3
Đường tình duyên thuận lợi vô cùng, vận đào hoa nở rộ khi Hỏa sinh Thổ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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