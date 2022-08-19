Đúng giờ Sửu hôm nay 19/8: THỰC THẦN độ mênh, 3 con giáp này vận trình không có trở ngại, may mắn đủ đường, quý nhân bám gót, sự nghiệp thăng tiến, thu nhập theo đà tăng cao, tình duyên ngày càng vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 17:20

Đúng giờ Sửu hôm nay 19/8, 3 con giáp này vận trình hanh thông, may mắn đủ đường, sự nghiệp thăng tiến, đào hoa vượng sắc.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay hanh thông về mọi mặt. Người tuổi này có khả năng nhìn thấy được những cơ hội cũng như thách thức trong công việc. Đặc biệt là bản mệnh sẵn sàng đối diện với tất cả, do đó mà đường công danh của bản thân ngày càng rộng mở. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng cao. Con giáp này có cơ hội nâng cao nguồn thu nhập của mình do gặp Quý Nhân nâng đỡ. 

Tình cảm như ý, Tuổi Tỵ đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Tỵ thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. 

Đúng giờ Sửu hôm nay 19/8: THỰC THẦN độ mênh, 3 con giáp này vận trình không có trở ngại, may mắn đủ đường, quý nhân bám gót, sự nghiệp thăng tiến, thu nhập theo đà tăng cao, tình duyên ngày càng vượng sắc - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay hanh thông về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra tương đối ổn định. Những nỗ lực làm việc bất kể ngày đêm của người tuổi này dần được mọi người xung quanh công nhận. Hơn thế nữa, nếu bản mệnh biết cách tận dụng cơ hội để phát huy thế mạnh của mình thì khả năng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp chẳng còn xa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Thương Quan xuất hiện giúp con giáp này đảm bảo tốt được nguồn tài chính của bản thân.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ mới yêu đang lâng lâng hạnh phúc. Mọi cảm xúc ban đầu chỉ là thoáng qua, điều quan trọng là gìn giữ nó, phát triển nó để mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Đừng chỉ bám vào những cảm xúc ban đầu mà thôi.

Đúng giờ Sửu hôm nay 19/8: THỰC THẦN độ mênh, 3 con giáp này vận trình không có trở ngại, may mắn đủ đường, quý nhân bám gót, sự nghiệp thăng tiến, thu nhập theo đà tăng cao, tình duyên ngày càng vượng sắc - Ảnh 2
Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ mới yêu đang lâng lâng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 19/8/2022 hôm nay, khi niềm hạnh phúc, cảm giác tích cực tràn ngập trong tâm hồn, tuổi Thân hãy chia sẻ nụ cười niềm vui với mọi người, để tất cả có một ngày thật ý nghĩa. Đừng giấu những niềm vui ấy cho riêng mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng cao. Con giáp này có cơ hội nâng cao nguồn thu nhập của mình do gặp Quý Nhân nâng đỡ. 

Đào hoa vượng khiến tuổi Thân không biết chọn ai trong số những người mình đang tìm hiểu. Nên ở gần người mà bản mệnh có thể tìm thấy điểm chung, hoặc ít nhất bản mệnh có thể chia sẻ nội tâm của mình với họ, nhờ thế mới bình yên và thấy dễ chịu hơn trong tâm hồn.

Đúng giờ Sửu hôm nay 19/8: THỰC THẦN độ mênh, 3 con giáp này vận trình không có trở ngại, may mắn đủ đường, quý nhân bám gót, sự nghiệp thăng tiến, thu nhập theo đà tăng cao, tình duyên ngày càng vượng sắc - Ảnh 3
Đào hoa vượng khiến tuổi Thân không biết chọn ai trong số những người mình đang tìm hiểu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h08p hôm nay 19/8: 3 con giáp này ưu ái được THẦN TÀI gõ cửa, may mắn rơi trước ngõ nhà, gia đạo ngập hỷ sự, sung túc đủ đầy, bản mệnh an yên hạnh phúc

Đúng 18h08p hôm nay 19/8: 3 con giáp này ưu ái được THẦN TÀI gõ cửa, may mắn rơi trước ngõ nhà, gia đạo ngập hỷ sự, sung túc đủ đầy, bản mệnh an yên hạnh phúc

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, may mắn gõ cửa, gia đạo ngập hỷ sự, an khang thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 2 giờ 15 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 2 giờ 40 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 3 giờ 21 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 5 giờ 15 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc