Cuối ngày hôm nay 19/8: Ngũ Hành tương hại, 3 con giáp này gặp rắc rối, xui rủi bủa vây, vận trình trắc trở trăm bề, nhân duyên có phần bất ổn

Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của Tuổi Dậu trong ngày Thứ Sáu 19/08/2022. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

Mộc khắc Thổ lại cho thấy những dấu hiệu bất ổn trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Bạn không nên vội tin theo lời đường mật của những người không thân thiết. Hãy cẩn trọng khi có ý định tiến xa hơn trong các mối quan hệ.

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày Thứ Sáu này cho nên Tuổi Dậu dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé.

Mộc khắc Thổ lại cho thấy những dấu hiệu bất ổn trên phương diện tình cảm của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra gặp nhiều rắc rối. Người tuổi này khá chủ quan khi đạt được một vài thành tựu trong tay nên đây được xem là lý do mà bản mệnh tự mình rước họa vào thân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Con giáp này cần phải thận trọng với túi tiền của mình nếu không muốn rơi vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn hơn nữa là chuyện tình cảm của bản mệnh cũng tiến triển chẳng mấy suôn sẻ. Bạn nên thôi việc giữ những cảm xúc thật kín trong lòng. Hãy tâm sự với người nhà để họ có thể hiểu thêm về bạn.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn hơn nữa là chuyện tình cảm của bản mệnh cũng tiến triển chẳng mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thứ Sáu 19/08/2022 là một ngày mà thời vận của Tuổi Hợi chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn.

Thứ Sáu này Tuổi Hợi nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói, tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc. Nếu có người mời hùn hạp làm ăn, bạn chỉ nên làm các việc bình thường, vừa sức, không nên ham hố lớn lao bất lợi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu kém sắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng tồi tệ do chịu ảnh hưởng của đào hoa. Song song đó, quá khứ đã qua đi nên đừng nhắc lại chỉ càng khiến cho đối phương thêm khó chịu và muốn rời bạn thêm mà thôi.

Thứ Sáu này Tuổi Hợi nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông ton trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo