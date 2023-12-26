Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 26/12, 3 con giáp vía lành ở ví dữ bay đi, hút tài lộc cực mạnh, làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 00:45

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 26/12, 3 con giáp sau được dự đoán dần dần chuyển mình, không ngừng bứt phá, chuẩn bị đón Tết 2024 linh đình.

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 26/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi dễ dàng chịu dựng những phần thua thiệt về bản thân.

Công việc: Người tuổi Hợi trong công danh dành nhiều công lao, bạn được trọng dụng.

Tình cảm: Người tuổi Hợi thấu đáo khi cả hai có nhiều cãi vã.

Tài lộc: Hôm nay tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó.

Sức khoẻ: Biết kiểm tra định kì sức khoẻ bản thân.   

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 26/12, 3 con giáp vía lành ở ví dữ bay đi, hút tài lộc cực mạnh, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Vận khí của người tuổi Thìn vô cùng xán lạn nhờ có cát tinh phù trợ. Công danh sự nghiệp của bản mệnh đi lên trông thấy hơn cả mong đợi và đường tiền bạc cũng phát đạt không kém.

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ phát triển lên một tầm cao mới. Tốc độ phát triển của những người này ngày càng nhanh, không khó để được thăng quan tiến chức, kiếm được nhiều tiền.

Thời gian này, người làm kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần vì chỉ cần bản mệnh có thái độ tốt khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bản mệnh.

Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình. Đồng thời, người tuổi Thìn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phí, khiến bản mệnh càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải cuối năm.

Chuyện tình cảm vượng nhất vào cuối tuần. Hãy cứ chân thành và cao thượng, nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ không bao giờ vô ích.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 26/12, 3 con giáp vía lành ở ví dữ bay đi, hút tài lộc cực mạnh, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 26/12/2023 hôm nay, tuổi Thân không nên nhẹ dạ, tin theo lời rủ rê, dụ dỗ của người khác mà không kiểm chứng thông tin. Trước khi đưa ra quyết định trong bất kỳ việc gì, cần phải kiểm tra kỹ càng nguồn thông tin chính xác để tránh tổn thất không đáng có.

Có những người mong muốn làm giàu nhanh chóng, nhưng không nên dùng mọi cách, kể cả hại đến người khác. Để có một cuộc sống ổn định, con giáp này cần phải kiếm tiền thông qua công sức lao động của chính mình.

Nếu tuổi Thân có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, nên chọn hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp Tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, có thể mang lại nhiều may mắn cho con giáp này.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 26/12, 3 con giáp vía lành ở ví dữ bay đi, hút tài lộc cực mạnh, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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