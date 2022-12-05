Đúng buổi sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp này phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp thành toại, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 09:09

Cùng xem 3 con giáp nào có cơ hội đổi vận thay số, chuyển bại thành thắng, mọi sự thuận buồm xuôi gió, công việc thăng tiến rực rỡ.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn rất siêng năng, kiên định và dũng cảm. Đừng nhìn vẻ ngoài của họ mà đánh giá rằng con giáp này an nhàn, không có sức cạnh tranh. Họ là những người âm thầm hành động, có thể vượt qua khó khăn ngay cả trong nghịch cảnh, mang thái độ tích cực và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới.

Đúng buổi sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp này phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp thành toại, làm 1 hưởng 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, theo tử vi những người tuổi Hợi sẽ vượng vận quý nhân hơn trước. Với sự chịu khó và chí tiến thủ, con giáp này hứa hẹn có thể gặt hái thành công trong sự nghiệp, vượt qua khó khăn, mở ra cơ hội thăng tiến và được cấp trên cũng như đồng nghiệp công nhận. Người tuổi Hợi sẽ không còn phải vất vả kiếm tiền nữa, được quý nhân giúp đỡ, cửa tài lộc mở thênh thang.

Tuổi Mão

Mão vốn là những người tốt bụng, tử tế. Trong cuộc sống, họ luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Đúng buổi sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp này phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp thành toại, làm 1 hưởng 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Tuổi Dần

Tài chính của người tuổi Dần cũng có những bước tiến khá đáng mừng trong tuần này. Người làm đầu tư, kinh doanh nhận được một khoản kha khá do các quyết định đúng đắn trước đó. là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng thêm quy mô làm ăn của mình. Các mối khách hàng mới cũng sẽ giúp bạn kiếm thêm một khoản tiền kha khá.

Đúng buổi sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp này phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp thành toại, làm 1 hưởng 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương nhận được lương thưởng và sự đánh giá cao của lãnh đạo do bạn thường có những ý kiến sáng tạo, mới mẻ giúp công việc phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, dù gặt hái thành công lớn đến đâu thì bạn cũng chớ nên hành xử quá kiêu ngạo nhé. Với người chăm chỉ làm thêm, bạn cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng, dù có phải vất vả một chút đi nữa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Trong thời điểm này, thầy tử vi gieo quẻ bốc tên 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, mọi sự thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý.

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