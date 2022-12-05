Đúng 0h Thứ 4 ngày 7/12/2022: Thần Phật trợ mệnh 3 con giáp, tài lộc như vũ bão, làm ăn thuận lợi, ‘may mắn rải đầy sân’, công danh sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 08:59

Trong thời điểm này, thầy tử vi gieo quẻ bốc tên 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, mọi sự thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn rất siêng năng, kiên định và dũng cảm. Đừng nhìn vẻ ngoài của họ mà đánh giá rằng con giáp này an nhàn, không có sức cạnh tranh. Họ là những người âm thầm hành động, có thể vượt qua khó khăn ngay cả trong nghịch cảnh, mang thái độ tích cực và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới.

Đúng 0h Thứ 4 ngày 7/12/2022: Thần Phật trợ mệnh 3 con giáp, tài lộc như vũ bão, làm ăn thuận lợi, ‘may mắn rải đầy sân’, công danh sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, theo tử vi những người tuổi Hợi sẽ vượng vận quý nhân hơn trước. Với sự chịu khó và chí tiến thủ, con giáp này hứa hẹn có thể gặt hái thành công trong sự nghiệp, vượt qua khó khăn, mở ra cơ hội thăng tiến và được cấp trên cũng như đồng nghiệp công nhận. Người tuổi Hợi sẽ không còn phải vất vả kiếm tiền nữa, được quý nhân giúp đỡ, cửa tài lộc mở thênh thang.

Tuổi Mão

Mão đã làm việc chăm chỉ và bạn đang tiến về phía trước. Bạn rất độc lập, rất mạnh mẽ và luôn đặt hy vọng vào bản thân. Không phải con giáp Mèo không đủ thân thiện mà là bạn sinh ra bất an. Bạn sợ cảm giác lo lắng về sự được và mất, và bạn sẽ mang đến cho mình cảm giác an toàn vô hạn, và bạn sẽ biến mình thành bất khả chiến bại.

Đúng 0h Thứ 4 ngày 7/12/2022: Thần Phật trợ mệnh 3 con giáp, tài lộc như vũ bão, làm ăn thuận lợi, ‘may mắn rải đầy sân’, công danh sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, được các sao tốt chiếu mệnh chiếu cố, vận trình tài lộc của con giáp Mão vô cùng nhiều lý tưởng. Quý nhân làm ăn phát đạt, hy vọng phúc lộc dồi dào, phú quý sung túc, không còn những ngày nghèo khó, khốn khó. Xin chúc mừng, bạn có thể gặp may mắn hơn khi bạn làm việc chăm chỉ hơn, và bạn có thể luôn được may mắn vây quanh.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có sự bản lĩnh nhất định khi đối mặt với những thay đổi cuộc sống của mình. Nhìn chung, không có vấn đề gì có thể làm khó họ trong thời điểm này. Bạn cá tính và khác biệt nên mỗi khi nói ra ý kiến của mình không phải ai cũng chấp thuận. Vì thế, khi chia sẻ bạn cũng phải cân nhắc xem điều gì nên nói, điều gì không nên.

Đúng 0h Thứ 4 ngày 7/12/2022: Thần Phật trợ mệnh 3 con giáp, tài lộc như vũ bão, làm ăn thuận lợi, ‘may mắn rải đầy sân’, công danh sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn xuất hiện trong tháng mới nâng đỡ để công việc thuận lợi, khi mọi thứ đi vào guồng quay thì sẽ đỡ tốn quá nhiều công sức như trước đây. Thời gian này tình hình tài chính không có gì đáng phải lo lắng, nghĩ ngợi khi mà bạn sống rất tiết kiệm. Dù mua sắm gì bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng, luôn suy tính trước sau. Có thể nói, khả năng quản lý tài chính của bạn đang cải thiện rõ rệt khi mà bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong buổi sáng ngày 6/12/2022: Thần Tài đến trước cửa, lộc lá phủ khắp nhà, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong buổi sáng ngày 6/12/2022: Thần Tài đến trước cửa, lộc lá phủ khắp nhà, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Đúng buổi sáng ngày này, Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 7/12/2022 tu vi ngay 7/1/2022 tu vi 12 con giap 7/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an