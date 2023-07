Đúng 9h9p ngày 4/8/2022, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, lợi nhuận ùa về chớp mắt, sự nghiệp thăng tiến, sung túc an yên

Ngoài ra, tuổi Dậu trong ngày mai Dậu có gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, nếu có xung đột thì cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm lứa đôi được củng cố, người độc thân dễ gặp nhân duyên cát lành, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong tương lai gần.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 4/8 diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Đôi lúc, khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong công việc nhưng chỉ cần không cho phép bản thân đầu hàng thì thách thức nào con giáp này cũng có thể vượt qua được.

Vận trình tài lộc của tuổi sửu rất vững mạnh. Người tuổi này có thể an tâm về đường tài lộc của mình do có Thực Thần che chở. Về chuyện tình cảm của Tuất được khởi sắc lên nhiều. Cơ hội yêu đương của người độc thân tuổi này tăng cao do gặp Ngũ Hành tương sinh. Và, hãy sống đúng bản chất con người của mình chứ đừng vì ai mà thay đổi bản thân.

Người tuổi này có thể an tâm về đường tài lộc của mình do có Thực Thần che chở - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.