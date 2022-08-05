Đúng 9h sáng ngày 6/8: 3 con giáp 'hái ra tiền', bùng nổ tài lộc, may mắn đủ đường, sắp trúng tiền tỷ đổi vận siêu giàu, sống kiếp đại gia

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 18:18

Tử vi 12 con giáp dự báo, có 3 con giáp hái ra tiền, tài lộc dồi dào, phát tài nhanh chóng, gặp nhiều thuận lợi, không khó để gặt hái thành công.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, đường tài lộc của tuổi Dần lên cao dù thời điểm gần đây con giáp này có gặp phải vài khó khăn, trắc trở. Bắt đầu từ thời gian này, sự nghiệp của tuổi Dần phát triển suôn sẻ hơn nhờ cát tinh chiếu mệnh, quý nhân phù trợ.

 

Người tuổi Dần gặp được quý nhân phù trợ, thông qua nhiều kênh giao tiếp để có thể tìm cho mình không chỉ một cơ hội phát triển sự nghiệp, tài lộc. Con đường làm giàu của con giáp này từ đây như được trải hoa hồng, không khó để gặt hái thành công.

 

Được cả Chính Tài và Thiên Tài phù trợ, đây là thời điểm thích hợp để người làm ăn, kinh doanh mạnh tay tiến hành các kế hoạch đầu tư của mình. Nhờ vậy, tiền thu về đầy tay, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, tha hồ mà phát tài phát lộc.

Đúng 9h sáng ngày 6/8: 3 con giáp 'hái ra tiền', bùng nổ tài lộc, may mắn đủ đường, sắp trúng tiền tỷ đổi vận siêu giàu, sống kiếp đại gia - Ảnh 1

Bắt đầu từ thời gian này, sự nghiệp của tuổi Dần phát triển suôn sẻ hơn nhờ cát tinh chiếu mệnh, quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự báo rằng, đúng 9h sáng mai, tuổi Mão rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân phù trợ, giúp đưa đường chỉ lối, động viên tuổi Mão tiếp tục vươn lên, đạt nhiều thành tựu mới.

 

Đây chính là một trong những con nhiều tiền nhất ngày 6/8, tài lộc rất vượng, kinh doanh, buôn bán đều may mắn, kiếm lời tốt. Trong đầu tư, Mão nên mạnh dạn hơn nữa, tìm người hợp mệnh để hợp tác làm ăn, viễn cảnh tương lai càng thêm tươi sáng.

 

Đường tài lộc của người làm ăn kinh doanh khá vững vàng trong suốt tuần này, cát tinh chiếu mệnh đảm bảo cho con giáp này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu.

Đúng 9h sáng ngày 6/8: 3 con giáp 'hái ra tiền', bùng nổ tài lộc, may mắn đủ đường, sắp trúng tiền tỷ đổi vận siêu giàu, sống kiếp đại gia - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng, đúng 9h sáng mai, tuổi Mão rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng, đúng 9h sáng ngày 6/8, tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh nên mọi việc dần ổn định trở lại. Nhờ có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp của tuổi Mùi tiến triển tốt, nắm nhiều cơ hội phát tài trong tay, tiền thu về đầy túi.

Thời gian này có thể được coi là "ngày thu hoạch" của người tuổi Mùi. Dù tiết mùa thu chưa tới, nhưng vận khí của con giáp này bắt đầu có chuyển biến tích cực. Người tuổi Mùi có thể mỉm cười tự hào với những thành quả đạt được.

Vì được Thái Tuế tương sinh nên tuổi Mùi có nhiều thu hoạch tốt. Mùi được quý nhân giúp đỡ nên công việc thuận lợi. Nếu có các khoản đầu tư trước đó thì đây là lúc bản mệnh thu về lợi ích. Không chỉ vậy, bản mệnh còn nhận được sự hỗ trợ về kinh tế từ người lớn tuổi trong nhà.

Đúng 9h sáng ngày 6/8: 3 con giáp 'hái ra tiền', bùng nổ tài lộc, may mắn đủ đường, sắp trúng tiền tỷ đổi vận siêu giàu, sống kiếp đại gia - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, đúng 9h sáng ngày 6/8, tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh nên mọi việc dần ổn định trở lại - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua hôm nay (5/8), 'quá bất ngờ' 3 con giáp hưởng lộc trời rơi trúng đầu, thấy trước thiên cơ, tránh xa điềm gở, đang cơn thống khổ bỗng giàu nứt đố đổ vách

Qua hôm nay (5/8), 'quá bất ngờ' 3 con giáp hưởng lộc trời rơi trúng đầu, thấy trước thiên cơ, tránh xa điềm gở, đang cơn thống khổ bỗng giàu nứt đố đổ vách

Tử vi 12 con giáp cho biết có 3 con giáp giàu có may mắn hơn người, tài lộc dồi dào, bội thu của cải, tài lộc chạm đỉnh của chóp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi thứ 7

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng