Đúng 9h sáng mai (4/10): Trời quang mây hồng, 3 con giáp trúng số bạc tỷ, mở tiệc linh đình, xây đắp cuộc đời hạnh phúc, lo cho cha mẹ, anh em

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 23:24

Đúng 9h sáng mai (4/10), 3 con giáp gặt hái vận trình may mắn, hanh thông, cuộc sống có cơ hội phát tài.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết đúng 9h sáng mai (4/10) tuổi Dâu chính là giáp may mắm. Nếu người tuổi Dậu gặp bất lợi tài chính thì sẽ hoàn toàn thay đổi. Đúng 9h sáng mai (4/10) người tuổi này có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Dậu còn có thể tiết kiệm được khoản trong năm. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Đúng 9h sáng mai (4/10): Trời quang mây hồng, 3 con giáp trúng số bạc tỷ, mở tiệc linh đình, xây đắp cuộc đời hạnh phúc, lo cho cha mẹ, anh em - Ảnh 1
Con giáp Dậu tài chính hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9h sáng mai (4/10), Dậu sẽ gặp được quý nhân của đời mình, nên cuộc sống thăng hoa dễ dàng kiếm tiền tỷ, tậu nhà sắm xe là bình thường.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cả đời luôn có cát tinh soi chiếu, vận thế bẩm sinh rất tốt đẹp. Đặc biệt trên con đường phát triển sự nghiệp, con giáp này sẽ luôn có cao nhân dẫn đường chỉ lối đến thành công. Ngoài ra, con giáp này lại có tính cách mạnh mẽ, nhiều hoài bão, luôn cầu thị, cầu tiến để có được cuộc sống tốt đẹp nhất, sung túc nhất.

Chính vì thế, đúng 9h sáng mai (4/10) với năng lực xuất chúng, khát vọng làm giàu và vận may bẩm sinh, người tuổi Tuất sẽ nhanh chóng thực hiện được ước mơ của bản thân, nhanh chóng thành công trong sự nghiệp cũng như bước chân vào thế giới giàu sang, phú quý.

Đúng 9h sáng mai (4/10): Trời quang mây hồng, 3 con giáp trúng số bạc tỷ, mở tiệc linh đình, xây đắp cuộc đời hạnh phúc, lo cho cha mẹ, anh em - Ảnh 2
Con giáp Tuất vận may bùng nổ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân trời sinh đã tốt bụng, thân thiện, xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, vì vậy những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới, mọi sự đều thành công.

Đúng 9h sáng mai (4/10), Thân là con giáp may mắn, đầu tư một vốn bốn lời. Vận tài chính của Thân được cải thiện vô cùng tích cực. Những khoản nợ trước đây đã được thanh toán sòng phẳng nên Thân không còn sợ tiểu nhân cản đường.

Trong công việc, Thân có nhiều cơ hội thể hiện tài lẻ của mình nên thu nhập đổ về ào ào, tiêu hoài không hết. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều vui cũng như thử thách lớn. Khi vượt qua, Thân sẽ không còn sợ bất cứ thất bại nào nữa.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý