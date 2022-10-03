Tử vi 4/10/2022, nằm gối lên vận may, 3 con giáp gác chân lên núi vàng, tựa lưng trên núi bạc, kinh doanh phát lộc, tài vận hanh thông, đứng trên đỉnh thành công

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 23:03

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng ngày 4/10/2022, 3 con giáp có cơ hội gặt hái nhiều thành công, giàu sang số 1.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhận được nhiều sự ưu ái nhất trong số 12 con giáp. Tử vi 4/10/2022 may mắn đến với những người tuổi Hợi. Họ có thể gặp được cơ hội cực hiếm có thể giúp họ nâng cao lương, thưởng hay lợi nhuận từ việc kinh doanh.

Người tuổi Hợi cần cố gắng nắm bắt, không được để cơ hội tốt đi qua. Nếu năng lực một mình bạn không đủ, đừng ngại hợp tác với đồng nghiệp, lúc đó bạn sẽ phát hiện tiền bạc cũng không phải khó kiếm.

Tử vi 4/10/2022, nằm gối lên vận may, 3 con giáp gác chân lên núi vàng, tựa lưng trên núi bạc, kinh doanh phát lộc, tài vận hanh thông, đứng trên đỉnh thành công - Ảnh 1
Con giáp Hợi gặt hái nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi giỏi xã giao, có duyên ăn nói nên càng thuận lợi trong việc kết giao, đặt mối quan hệ với những người thành đạt xung quanh mình. Từ những mối quan hệ đó, họ tìm kiếm cơ hội để phát tài. Nhờ khả năng nhạy bén mà chỉ dựa vào chút lợi nhỏ nhoi được tùy tiện đưa cho, họ cũng có thể phát triển sự nghiệp thành công rực rỡ. Chẳng thế mà người này được cho là nhờ tài xã giao mà kiếm tiền giỏi, tự mình gây dựng cơ đồ.

Tử vi 4/10/2022 sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Tử vi 4/10/2022, nằm gối lên vận may, 3 con giáp gác chân lên núi vàng, tựa lưng trên núi bạc, kinh doanh phát lộc, tài vận hanh thông, đứng trên đỉnh thành công - Ảnh 2
Tuổi Mùi đạt vận trình hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này mọi tuổi Mùi đều có cơ hội làm giàu, nhưng đặc biệt may mắn với những người tuổi Mùi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất. Cuộc sống giàu sang phú quý không ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp rất giỏi quản lý tài chính. Họ chăm chỉ và nhẫn lại, không ngừng phần đấu để có một cuộc sống ấm lo.

Người tuổi Sửu biết tiết kiệm và không hề mơ mộng. Họ luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn. Phần lớn của cải có được đều là do công việc mang lại. Nếu như nửa đầu năm, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn thì năm nay chắc chắn họ sẽ lấy lại được những gì đã mất.

Tử vi 4/10/2022, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội làm giàu bất ngờ, đổi đời chỉ sau một đêm. Thần Tài sẽ chiếu cố người tuổi Sửu. Thu nhập dự kiến sẽ tăng lên đáng kể có thể tăng gấp vài lần.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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