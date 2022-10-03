Đúng 15 ngày đầu tháng 10 dương, 3 con giáp GIÀU CÓ không ai bằng, vận may gọi tên, cuộc sống suôn sẻ, ví tiền căng đầy, gặt hái nhiều thành tựu

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 19:43

Đúng 15 ngày đầu tháng 10 dương, tử vi 12 con giáp cho hay những người tuổi này xứng danh cơ hội giàu có, vượng phát, giàu sang.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho hay, người sinh năm Thìn rất thông minh, lém lỉnh và hoạt bát. Họ mang tính cách hài hước, thích làm mọi người vui vẻ. Trong công việc, họ là người rất nghiêm túc, có trách nhiệm. Người tuổi Thìn từ nhỏ đã tự lập, thường tự mình làm tất cả mọi việc thay vì nhờ cậy người khác.

Họ thường xuất thân trong những gia đình không mấy khá giả, không có sẵn nền tảng. Tuy nhiên, theo thời gian, vận trình tài lộc của người tuổi Thìn không ngừng tăng lên. Họ cầu tài được tài, cầu lộc, được lộc, thu nhập từng bước tăng lên. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán chạy, được giá so với năm trước.

Đúng 15 ngày đầu tháng 10 dương, 3 con giáp GIÀU CÓ không ai bằng, vận may gọi tên, cuộc sống suôn sẻ, ví tiền căng đầy, gặt hái nhiều thành tựu - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho hay, người sinh năm Thìn rất thông minh, lém lỉnh và hoạt bát. Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương thì nhận được thêm nhiệm vụ, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Thìn làm kinh doanh buôn bán cũng đắc tài đắc lộc, hàng hóa về đến đâu hết đến đó. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm, người tuổi này thu hái bộn tiền, hầu bao căng chặt.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn rất linh hoạt, cũng hay tìm tòi, khám phá. Tuy nhiên, tuổi Hợi không thể nóng vội mà phải đi từng bước từ từ. Có như thế, thành quả thu được mới càng thêm vững chắc, tài phú cũng dày hơn.

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 15 ngày đầu tháng 10 dương, vận thế của tuổi Hợi chuyển biến tốt đẹp, phúc, lộc, thọ - ba ngôi sao đều chiếu tới tuổi Hợi. Đầu óc thông tuệ, làm chuyện gãy gọn, không dây dưa chần chừ là những phẩm chất tốt đẹp của những người cầm tinh con Hợi.

Đúng 15 ngày đầu tháng 10 dương, 3 con giáp GIÀU CÓ không ai bằng, vận may gọi tên, cuộc sống suôn sẻ, ví tiền căng đầy, gặt hái nhiều thành tựu - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 15 ngày đầu tháng 10 dương, vận thế của tuổi Hợi chuyển biến tốt đẹp, phúc. Ảnh minh họa: Internet

Bất kể là công danh sự nghiệp hay làm ăn kinh doanh, vận thế của tuổi Hợi đều có đại phúc. Nếu đang cùng người khác chung vốn, hãy kiên trì một chút, bao dung một chút, Hợi có xác suất thành công vô cùng cao. Nhờ vậy, tiền bạc cũng sẽ không ngừng kéo đến, việc vui liên tục đổ về, tuổi Hợi thuận lợi trở thành những người giàu có.

Tuổi Mão

Chuyên gia phong thủy tiết lộ, đúng 15 ngày đầu tháng 10 dương tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn. Cuộc sống của tuổi Mão đang bước vào giai đoạn chuyển giao, sắp gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối nếu tuổi Mão chịu khó đầu tư thì có thể kiếm được lời khủng.

Sự nghiệp tiến triển hơn, có cơ hội mới nên nắm bắt và tài lộc cũng không ngừng gia tăng. Cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng và chăm chỉ trong công việc vì vận may sẽ tiếp tục xuất hiện.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão vượng phát thành công, được nhiều may mắn. Đúng 15 ngày đầu tháng 10 dương tinh thần con giáp trở nên phấn khởi, sẵn sàng được đầu với mọi thử thách. Mọi quyết định mà Mão đưa ra trong thời điểm này đều mang lại kết quả bất ngờ, bản mệnh thành công vang dội, có được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp.

Tài vận của con giáp cũng vì thế mà phát triển không ngừng. Những thành công trong công việc mang về cho con giáp vô vàn tiền của giúp bạn thỏa sức chi tiêu mà không cần lo ngại chuyện giá cả.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Được trời chấm cho SỐ ĐỎ, 3 con giáp này vô cùng VƯỢNG PHÁT, tiền tiêu xả láng, gia đạo an khang, tình duyên rực cháy đúng 3 ngày tới (3/10 - 5/10)

Được trời chấm cho SỐ ĐỎ, 3 con giáp này vô cùng VƯỢNG PHÁT, tiền tiêu xả láng, gia đạo an khang, tình duyên rực cháy đúng 3 ngày tới (3/10 - 5/10)

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 3 ngày tới (3/10 - 5/10) 3 con giáp này vượng phát cả tình lẫn tiền, ngồi không chờ may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý