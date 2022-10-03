Tối nay (3/10), ‘đại vận đã tới’, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha đếm không hết, nhặt không xuể

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 15:01

Tối nay (3/10), 3 con giáp có vận trình hanh thông vô cùng, may mắn nhân đôi, tài lộc nhân 3, làm gì cũng suôn sẻ, thăng tiến.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng. Vì vậy họ được nhiều người yêu mến và tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Tối nay (3/10), người tuổi Tỵ bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Đặc biệt người liều lĩnh thử sức ở lĩnh vực mới có thể gặt hái thành công. Tất nhiên, Tỵ nên chọn lĩnh vực mà bản thân hiểu biết hơn mọi người.

Tối nay (3/10), ‘đại vận đã tới’, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha đếm không hết, nhặt không xuể - Ảnh 1
Tối nay (3/10), người tuổi Tỵ bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của Tỵ thời gian tới cũng vô cùng thăng tiến. Bên cạnh con giáp này có sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc dù gặp khó cũng đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn có tính cách thẳng thắn, chính trực, luôn tốt bụng và thích giúp đỡ người khác nên rất được nhiều người yêu mến. Tuổi Sửu cũng là con giáp chịu khó xông pha, đối mặt với thử thách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa đổi đời.

Tối nay (3/10), những người cầm tinh con Trâu đã thành công thoát khỏi số mệnh khốn khó, và năm nay nhất định sẽ làm nên chuyện. Sửu gặp nhiều may mắn vượt trội, dù gặp khó khăn gì trong cuộc sống hay công việc cũng đều được cải thiện tốt đẹp nhờ có quý nhân giúp đỡ, sắp tới đây càng ngày càng tìm được nhiều cơ hội đổi đời, tăng thêm thu nhập, tinh thần viên mãn vật chất đủ đầy.

Tối nay (3/10), ‘đại vận đã tới’, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha đếm không hết, nhặt không xuể - Ảnh 2
Tối nay (3/10), những người cầm tinh con Trâu đã thành công thoát khỏi số mệnh khốn khó, và năm nay nhất định sẽ làm nên chuyện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi tối nay (3/10) cho biết, 3 con giáp nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội cho tuổi Tý.

Người tuổi Tý sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Bên cạnh đó, đường tình duyên của tuổi Tý cũng khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Tý và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8 giờ tối nay (3/10), ‘cơn mưa’ may mắn đổ bộ, 3 con giáp tiền nhiều như núi, của cải cứ vơi rồi đầy, vận may hơn trúng số độc đắc, ngồi không lộc cũng chảy vào túi

Đúng 8 giờ tối nay (3/10), ‘cơn mưa’ may mắn đổ bộ, 3 con giáp tiền nhiều như núi, của cải cứ vơi rồi đầy, vận may hơn trúng số độc đắc, ngồi không lộc cũng chảy vào túi

Đúng 8 giờ tối nay (3/10), 3 con giáp có cơ hội hái lộc sum suê, vận trình may mắn, hanh thông, cuộc sống phát tài không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý