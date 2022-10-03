Tử vi tuần mới (3 - 9/10), ĐỎ cả TÌNH lẫn TIỀN, 3 con giáp giàu sang số hưởng, 7 ngày trong tuần là 7 ngày VÀNG rực rỡ, tình duyên hay tiền tài đều đạt 100 điểm

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 12:15

Tử vi 12 con giáp cho hay, tuần mới (3 - 9/10), 3 con giáp thuận lợi trăm bề, công danh, tiền tài, tình duyên đều tỏa sáng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn rất thông minh, sáng suốt, có tầm nhìn xa, họ không bao giờ thỏa mãn với những sở thích trước mắt, họ có đầu óc linh hoạt, vừa biết tạo ra đồng tiền vừa có khả năng giữ tiền. Trong cuộc sống, tuổi Tý cũng là những người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần nỗ lực quá nhiều, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ là có thể xây dựng cuộc sống viên mãn.

Người tuổi Tý siêng năng và lạc quan, luôn mang trong mình năng lượng tích cực, nhờ vậy mà tài vận cũng tự đến. Những người tuổi Tý vốn sống vì gia đình, họ sẽ làm mọi thứ để những người xung quanh sống hạnh phúc sung túc, và đương nhiên khi tuổi Tý giàu thì gia đình không có lý gì mà không được hưởng.

Tử vi tuần mới (3 - 9/10), ĐỎ cả TÌNH lẫn TIỀN, 3 con giáp giàu sang số hưởng, 7 ngày trong tuần là 7 ngày VÀNG rực rỡ, tình duyên hay tiền tài đều đạt 100 điểm - Ảnh 1
Người tuổi Tý vốn rất thông minh, sáng suốt, có tầm nhìn xa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (3 - 9/10) rất rực rỡ với con giáp Tuất. Tuất luôn biết dựa vào thực lực của mình để chinh phục mọi gian nan, thử thách. Họ có khát vọng lớn về sự giàu sang và phú quý.

Có thể nói, những người tuổi Tuất là những người biết tích lũy và chế ngự cảm xúc của mình, họ nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành công như mong đợi. Chính vì vậy, thành công đến với họ không quá khó khăn nhưng cũng không quá nhanh mà từ từ từng bước vững chắc.

Tử vi tuần mới (3 - 9/10), ĐỎ cả TÌNH lẫn TIỀN, 3 con giáp giàu sang số hưởng, 7 ngày trong tuần là 7 ngày VÀNG rực rỡ, tình duyên hay tiền tài đều đạt 100 điểm - Ảnh 2
Tử vi tuần mới (3 - 9/10) rất rực rỡ với con giáp Tuất. Ảnh minh họa: Internet

Số mệnh giàu sang của người tuổi Tuất còn dựa vào chính sức lực và sự cố gắng của mình mà có được. Để trở thành tỷ phú hoặc đơn giản là có nhiều tiền với những người tuổi Tuất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn có tính cách thẳng thắn, chính trực, luôn tốt bụng và thích giúp đỡ người khác nên rất được nhiều người yêu mến. Tuổi Mùi cũng là con giáp chịu khó xông pha, đối mặt với thử thách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa đổi đời.

Tử vi tuần mới (3 - 9/10), những người cầm tinh Mùi đã thành công thoát khỏi số mệnh khốn khó, và năm nay nhất định sẽ làm nên chuyện. Người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn vượt trội, dù gặp khó khăn gì trong cuộc sống hay công việc cũng đều được cải thiện tốt đẹp nhờ có quý nhân giúp đỡ, sắp tới đây càng ngày càng tìm được nhiều cơ hội đổi đời, tăng thêm thu nhập, tinh thần viên mãn vật chất đủ đầy. Trong thời gian này, gia đình của họ cũng ấm êm, xuôi thuận, có thể xây đắp cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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