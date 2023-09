Tuổi Dậu

Đúng 8h sáng mai (3.10) những người tuổi Dậu chính là con giáp gặp nhiều may mắn, bởi họ hiền lành lương thiện nên ông trời thường hay giúp cuộc sống an nhàn hơn những con giáp khác. Đặc biệt, Dậu sẽ đón nhận vô số tin vui cuộc sống có nhiều may mắn hơn người.

Thời gian này tuổi Dậu nhất định sẽ được quý nhân phù trợ, tôn trọng người khác nên con giáp này luôn có quý nhân giúp đỡ trong công việc và được mọi người yêu mến cuộc sống thăng hoa phát tài. Với những người tuổi Dậu đang làm kinh doanh càng dễ phát tài, ký kết hợp đồng lớn, kiếm được bộn tiền.