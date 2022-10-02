Tử vi tuần mới (3 - 9/10), VẬN ĐỎ RỰC RỠ, 3 con giáp ĐẮM TRONG BIỂN TIỀN, cơ hội được hưởng nhiều phúc lộc, Ngọc Hoàng chiếu cố, vô vàn niềm vui

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 22:08

Tử vi tuần mới (3 - 9/10), 3 con giáp may mắn không ai bằng, cuộc sống có nhiều cơ hội phát tài hưởng lộc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi ôn hòa, hòa đồng, thân thiện, luôn biết tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Khi gặp khó khăn sẽ luôn có cao nhân giúp đỡ, tương trợ.

Tử vi tuần mới (3 - 9/10), người tuổi Mùi sẽ đón nhận thời cơ đổi đời đổi vận mạnh mẽ.

Con giáp này sẽ như cá gặp nước”, không chỉ công việc thăng hoa, kinh doanh hồng phát, sức khỏe dồi dào, tình cảm nồng thắm, mà đặc biệt “tiền chất như núi”, giàu có khó ai sánh bằng. Người tuổi Mùi có thể có được nguồn tài phú, thu nhập vào lúc bất ngờ nhất.

Tử vi tuần mới (3 - 9/10), VẬN ĐỎ RỰC RỠ, 3 con giáp ĐẮM TRONG BIỂN TIỀN, cơ hội được hưởng nhiều phúc lộc, Ngọc Hoàng chiếu cố, vô vàn niềm vui - Ảnh 1
Con giáp Mùi đạt vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời điểm này đối với người tuổi Dậu mà nói hễ bước ra đường, bạn sẽ may mắn rơi vào hố vàng, chỉ việc vùng vẫy và hưởng thụ cuộc sống sang giàu hơn người đó.

Đối với những người tuổi Dậu đang có ý định chuyển hướng công việc mới, chắc chắn sẽ gặp hái được thành công vang dội. Hoặc cũng có thể bạn sẽ có thêm được một công việc tự do mang về cho mình những khoản thu đáng mơ ước, gấp mười lần so với bình thường.

Tử vi tuần mới (3 - 9/10), VẬN ĐỎ RỰC RỠ, 3 con giáp ĐẮM TRONG BIỂN TIỀN, cơ hội được hưởng nhiều phúc lộc, Ngọc Hoàng chiếu cố, vô vàn niềm vui - Ảnh 2
Tuổi Dậu có cơ hội đếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Khi đó bạn sẽ không còn phải bận tâm quá nhiều về vấn đề tài chính. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất.

Tuổi Tuất

Do nắm bắt được những cơ hội tốt nên sự nghiệp của người tuổi Tuất phát triển nhanh chóng trong tuần mới (3 - 9/10).

Được quý nhân từ phương xa giúp đỡ nên vận mệnh của bạn thay đổi chóng mặt. Tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu xài thoải mái.

Sau những vất vả, giờ con giáp này đã có thể tạo dựng một sự nghiệp thành công với nguồn thu nhập khổng lồ khiến người khác phải ghen tị. Con giáp tuổi Tuất thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Bạn thuộc tuýp người khó che giấu cảm xúc của riêng mình nên thường bị người khác bắt nạt. Nhờ lên kế hoạch trước, đặt mục tiêu rõ ràng, dự án của bạn đạt được những thành công đáng ghi nhận. Được cấp trên khen thưởng, người tuổi Tuất có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Người tuổi Tuất nên nhớ rằng, dù khó khăn, vất vả đến đâu, chỉ cần bạn siêng năng, kiên trì, bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau đêm nay (7/9 âm lịch), 3 con giáp được TRẢI CHIẾU VÀNG, kiếm tiền mệt nghỉ, phú quý gọi tên, phúc lộc hưởng sái tay, giàu sang đã là cái số

Sau đêm nay (7/9 âm lịch), 3 con giáp được TRẢI CHIẾU VÀNG, kiếm tiền mệt nghỉ, phú quý gọi tên, phúc lộc hưởng sái tay, giàu sang đã là cái số

Tử vi cho hay, sau đêm nay (7/9 âm lịch) may mắn gọi tên giúp con giáp có của cải nhiều hơn, may mắn hơn hẳn trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới