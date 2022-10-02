Tử vi tuần mới (3 - 9/10), VẬN ĐỎ RỰC RỠ, 3 con giáp ĐẮM TRONG BIỂN TIỀN, cơ hội được hưởng nhiều phúc lộc, Ngọc Hoàng chiếu cố, vô vàn niềm vui

Người tuổi Mùi ôn hòa, hòa đồng, thân thiện, luôn biết tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Khi gặp khó khăn sẽ luôn có cao nhân giúp đỡ, tương trợ.

Thời điểm này đối với người tuổi Dậu mà nói hễ bước ra đường, bạn sẽ may mắn rơi vào hố vàng, chỉ việc vùng vẫy và hưởng thụ cuộc sống sang giàu hơn người đó.

Con giáp này sẽ như cá gặp nước”, không chỉ công việc thăng hoa, kinh doanh hồng phát, sức khỏe dồi dào, tình cảm nồng thắm, mà đặc biệt “tiền chất như núi”, giàu có khó ai sánh bằng. Người tuổi Mùi có thể có được nguồn tài phú, thu nhập vào lúc bất ngờ nhất.

Đối với những người tuổi Dậu đang có ý định chuyển hướng công việc mới, chắc chắn sẽ gặp hái được thành công vang dội. Hoặc cũng có thể bạn sẽ có thêm được một công việc tự do mang về cho mình những khoản thu đáng mơ ước, gấp mười lần so với bình thường.

Tuổi Dậu có cơ hội đếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Khi đó bạn sẽ không còn phải bận tâm quá nhiều về vấn đề tài chính. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất.

Tuổi Tuất

Do nắm bắt được những cơ hội tốt nên sự nghiệp của người tuổi Tuất phát triển nhanh chóng trong tuần mới (3 - 9/10).

Được quý nhân từ phương xa giúp đỡ nên vận mệnh của bạn thay đổi chóng mặt. Tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu xài thoải mái.

Sau những vất vả, giờ con giáp này đã có thể tạo dựng một sự nghiệp thành công với nguồn thu nhập khổng lồ khiến người khác phải ghen tị. Con giáp tuổi Tuất thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Bạn thuộc tuýp người khó che giấu cảm xúc của riêng mình nên thường bị người khác bắt nạt. Nhờ lên kế hoạch trước, đặt mục tiêu rõ ràng, dự án của bạn đạt được những thành công đáng ghi nhận. Được cấp trên khen thưởng, người tuổi Tuất có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Người tuổi Tuất nên nhớ rằng, dù khó khăn, vất vả đến đâu, chỉ cần bạn siêng năng, kiên trì, bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm