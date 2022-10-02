Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), 3 con giáp đại mệnh phú quý, có cơ hội làm giàu chóng mặt, quý nhân che chở, tài lộc tăng lên không ngừng, trở thành đại gia trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 19:25

Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), 3 con giáp sau đây có mệnh phú quý, cơ hội làm giàu ngày càng tăng cao.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn thông minh, nhân hậu, bất kể làm việc gì cũng nhìn trước nhìn sau, luôn muốn mọi người xung quanh vui vẻ và biết sống vì người khác. Nhờ tính cách tuyệt vời này mà tuổi Thân luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống phía trước chông gai và sóng gió ra sao, họ vẫn luôn ở trong vòng an toàn và được mọi người bên cạnh giúp đỡ.

Tử vi học có nói, tuổi Thân là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất. Từ lúc sinh ra họ đang mang số mệnh phú quý, nhưng vận mệnh buộc họ phải trải qua nhiều khó khăn vào thời tiền vận, nhưng đó chỉ là thử thách, sau mốc thời gian này thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), 3 con giáp đại mệnh phú quý, có cơ hội làm giàu chóng mặt, quý nhân che chở, tài lộc tăng lên không ngừng, trở thành đại gia trong phút chốc - Ảnh 1
Con giáp Thân số mệnh giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), những người tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón một cuộc sống thăng hoa và tốt đẹp hơn. Thân như bước sang trang mới, sự nghiệp không những thịnh vượng vững chắc mà gia đạo còn bình an giàu có.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng đa số người tuổi Thìn có tầm nhìn xa trông rộng, thông minh, nhanh nhẹn. Họ không bao giờ thỏa mãn những sở thích trước mắt. Họ biết cách dùng đầu óc linh hoạt của minh để tạo ra đồng tiền và có khả năng giữ tiền.

Trong cuộc sống, con giáp này biết nắm bắt cơ hội để tạo ra tài chính vững chắc và gây dựng cuộc sống viên mãn. Con giáp này vốn siêng năng, lạc quan, luôn mang trong mình năng lượng tích cực nên tài vận cũng tự tìm đến.

Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), 3 con giáp đại mệnh phú quý, có cơ hội làm giàu chóng mặt, quý nhân che chở, tài lộc tăng lên không ngừng, trở thành đại gia trong phút chốc - Ảnh 2
Con giáp Thìn đại mệnh phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn vốn sống vì gia đình. Họ sẽ làm mọi thứ để người thân được sống sung túc, hạnh phúc. Bản mệnh giàu có thì gia đình cũng sẽ được hưởng.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), tài sản của những người tuổi Sửu luôn ở mức rất ổn định trong số 12 con giáp. Đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, giao tiếp rộng rãi, giỏi đối nhân xử thế, dễ có mạng lưới vững chắc, được quý nhân giúp đỡ lúc nguy cấp. Quý nhân có thể là bạn cùng ngành, hoặc có thể là anh em, cùng nhau ổn định tài lộc.

Theo khuôn mẫu số mệnh này, với sự giúp đỡ của quý nhân, bạn có thể sống thoải mái và trở nên giàu có.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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