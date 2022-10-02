Đúng 4 giờ chiều nay (2/10/2022), Trời quang mây hồng, 3 con giáp làm gì cũng có CỦA CẢI CHẤT ĐẦY NHÀ, tiêu xài thả ga, GIÀU SANG BẬC NHẤT, nhiều người hờn ghen

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 10:26

Đúng 4 giờ chiều nay (2/10/2022), 3 con giáp vận may khó cản, suôn sẻ mọi bề, thành công ập đến.

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp, tuổi Tuất được xem là con giáp dễ dàng gặp được nhiều may mắn nhất. Trời sinh tuổi Tuất thông minh, lanh lợi, trung thực và vô cùng sáng tạo khi làm bất cứ việc gì.

Trong cuộc sống, tuổi Tuất khá thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên bên cạnh luôn có nhiều quý nhân. Thời gian này, dù xuất thân trong hoàn cảnh nào thì tuổi Tuất vẫn không thể nào chống lại được số mệnh phú quý của mình.

Đúng 4 giờ chiều nay (2/10/2022), Trời quang mây hồng, 3 con giáp làm gì cũng có CỦA CẢI CHẤT ĐẦY NHÀ, tiêu xài thả ga, GIÀU SANG BẬC NHẤT, nhiều người hờn ghen - Ảnh 1
Con giáp Tuất gặt hái nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng 4 giờ chiều nay (2/10/2022) cuộc đời tuổi Tuất chỉ có lên chứ không có xuống, cụ thể Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp, hôn nhân và tiền bạc đều vững chãi. Trời sinh tuổi Tuất định sẵn sẽ giàu có, vì vậy nếu có khó khăn thì cũng đừng nản lòng, vì trước sau gì bạn cũng sẽ phát tài.

Tuổi Hợi

Theo Tử vi, đường tài lộc của người tuổi Hợi đúng 4 giờ chiều nay (2/10/2022) cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng hơn, không bị phụ thuộc ý kiến của người khác.

Đúng 4 giờ chiều nay (2/10/2022) người tuổi Hợi được thần Tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.

Người tuổi Hợi có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm.

Đúng 4 giờ chiều nay (2/10/2022), Trời quang mây hồng, 3 con giáp làm gì cũng có CỦA CẢI CHẤT ĐẦY NHÀ, tiêu xài thả ga, GIÀU SANG BẬC NHẤT, nhiều người hờn ghen - Ảnh 2
Con giáp Hợi chuẩn bị hầu bao kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Họ luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào những việc mình làm, kiên định với lựa chọn của họ. Tử vi cho rằng, đúng 4 giờ chiều nay (2/10/2022) Hợi có quý nhân phù trợ, việc làm ăn tiến triển tốt, thu hút tài lộc rủng rỉnh. Ở lĩnh vực nào người tuổi Hợi cũng gặt hái được thành quả tốt đẹp, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, hay được thưởng xứng đáng công sức của minh bỏ ra - đây là giai đoạn người tuổi Hợi minh mẫn, sáng suốt, có những quyết định đúng đắn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đứng đầu là một trong 3 con giáp số đỏ hơn người, đúng 4 giờ chiều nay (2/10/2022) gặp mệnh đại cát đón tiền về như nước.

Cuộc sống tình cảm của người tuổi Mão cũng an bình, hạnh phúc, giúp bản mệnh người tuổi Mão thêm vững bước tiếp tục phấn đấu và phát triển. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão.

Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Đó cũng là bí quyết giúp con giáp thành công dù xuất phát điểm thấp. Người tuổi này gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực. Trong công việc kinh doanh, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai (3/10/2022), Thần Tài ‘chốt đơn’ 3 con giáp vận may đổi đời, 1 chân bước vào giới tỷ phú, xây đắp cuộc đời hạnh phúc trong mơ từ đây

Đúng ngày mai (3/10/2022), Thần Tài ‘chốt đơn’ 3 con giáp vận may đổi đời, 1 chân bước vào giới tỷ phú, xây đắp cuộc đời hạnh phúc trong mơ từ đây

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng ngày mai (3/10/2022), 3 con giáp ngày càng suôn sẻ, cuộc sống có thần tài trợ mệnh, gia sản tăng vùn vụt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giap

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý